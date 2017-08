Motorola voorziet Moto X4 van Alexa-assistent

Motorola heeft de Moto X4 aangekondigd. Het gaat om een midrangetoestel met 5,2"-scherm, Snapdragon 630 en twee camera's aan de achterkant. Motorola heeft de Alexa-spraakassistent ge´ntegreerd, die te gebruiken is zonder de telefoon te unlocken.

Het duale camerasysteem van de Moto X4 bestaat uit een 12-megapixelcamera met een diafragma van f2.0 en een groothoekvariant met 8-megapixelsensor en f2.2-lens. De frontcamera heeft een 16-megapixelsensor. Het 5,2"-scherm met ips-paneel biedt een resolutie van 1920x1080 pixels, in een behuizing van glas en metaal.

De afmetingen van het toestel zijn 48,35x73,4x7,99mm en het gewicht is 163 gram. Het toestel is bestand tegen water op basis van de IP68-classificatie, iets waar het bij vorige Motorola-toestellen nog wel eens aan ontbrak. De Moto X4 moet zich onderscheiden met Amazon Alexa-ondersteuning, maar de spraakassistent is alleen te gebruiken in markten waar Amazon deze ondersteunt, zoals de VS, het VK en Duitsland. Gebruikers hoeven voor het gebruik hun telefoon niet te ontgrendelen, maar kunnen Alexa direct vragen stellen.

Een andere opvallende eigenschap is de mogelijkheid met vier bluetooth-apparaten tegelijk verbinding te maken voor audioweergave. Zo kunnen bijvoorbeeld meerdere bluetooth-headsets verbonden worden om met meerderen muziek te luisteren.

De soc is de Snapdragon 630 van Qualcomm en Motorola voorziet het toestel van 3GB ram en 32GB opslag, aan te vullen met een microsd-kaart. De accucapaciteit bedraagt 3000mAh. Motorola benadrukt de combinatie van 'pure Android' met Motorola Experiences maar het toestel wordt nog niet direct met Android O maar met Android 7.1 Nougat geleverd. De fabrikant start de levering in september voor een bedrag van 399 euro.