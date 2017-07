Lenovo stuurt uitnodiging voor vermoedelijke presentatie Moto-smartphones

Lenovo heeft uitnodigingen verstuurd voor een evenement in de Amerikaanse stad New York op 25 juli. Op dat evenement zal de fabrikant vermoedelijk nieuwe Moto-smartphones laten zien. Er zijn nog minstens vier smartphones waarover geruchten gingen, maar die Lenovo niet heeft aangekondigd.

De uitnodiging toont een gifje, met daarin een ruimte die langzaamaan rood kleurt, met daaronder de hashtag #hellomotoworld. De door The Verge gepubliceerde uitnodiging lijkt daardoor te gaan over nieuwe Moto-smartphones, maar de afbeelding geeft niet weg welke dat precies zullen zijn.

Er zijn diverse Moto-smartphones waarover sterke geruchten gingen, maar die Lenovo nog niet heeft getoond. Zo zou er een Moto Z2 Force komen, een opvolger van de Moto Z Force met versterkt scherm van vorig jaar. De Moto Z-serie heeft ondersteuning voor Moto Mods, waarvan Lenovo onlangs in Ghana zes nieuwe concepten toonde. Daaronder waren een 360-gradencamera en systeem om lenzen op de telefoons te zetten. Lenovo presenteerde al wel de Moto Z2 Play dit jaar.

Daarnaast is er sprake van een nieuwe Moto X in de vorm van de X4 met dubbele camera en metalen behuizing. Die zou als eerste niet-Google-smartphone werken op Fi, de telecomdienst waarmee de zoekgigant in de Verenigde Staten als virtuele provider actief is. Ook verschenen de G5s en G5s+ in het geruchtencircuit, verbeterde versies van de Moto G5-telefoons die eerder dit jaar verschenen.