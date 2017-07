Lenovo werkt aan digitale assistent Cava

Lenovo werkt aan een eigen digitale assistent. De software moet onder meer de betekenis van berichten kunnen begrijpen en slim kunnen inspelen op het weer en verkeer bij het weergeven van kalenderitems. De assistent is voorlopig nog niet beschikbaar.

Cava staat voor Context Aware Virtual Assistant en is een project dat Lenovo nog aan het ontwikkelen is, zegt de fabrikant. Het zal voorlopig nog niet op apparaten verschijnen. Het screenshot laat een telefoon zien en dat is vermoedelijk waar Lenovo de software op wil gebruiken.

Lenovo is niet de eerste die een digitale assistent ontwikkelt. Onder meer Apple, Google, Amazon, Microsoft, Samsung en HTC hebben vergelijkbare diensten voor telefoons gemaakt. Telefoons van Lenovo kunnen nu al overweg met Google Assistant, dat op toestellen met Android 6.0 en hoger draait.

Behalve aan Cava werkt Lenovo aan meer projecten met kunstmatige intelligentie. Zo werkt het aan een SmartVest voor sporters, waarmee software lichamelijke functies kan meten en bijhouden, en automatisch kan waarschuwen als er waarden afwijken. De daystAR moet een headset worden voor augmented reality en is dus de tweede ar-bril die Lenovo deze maand aankondigt, na een headset met Star Wars-thema. Tot slot is er SmartCast+, een slimme speaker met ingebouwde projector.

Het gaat in alle gevallen om onderzoeksprojecten die Lenovo nog lang niet heeft afgerond. De fabrikant wil met het onthullen van de projecten een visie laten zien op waar het Chinese bedrijf denkt dat het heengaat met de techindustrie.