Rus achter Citadel-malware krijgt celstraf van vijf jaar in VS

Een Russische man die volgens de aanklacht bij de ontwikkeling van de Citadel-malware was betrokken, heeft in de VS een celstraf van vijf jaar gekregen. Hij bekende vier maanden geleden schuld. In 2015 werd ook al een Rus veroordeeld voor verspreiding van de malware.

De straf houdt rekening met de twee jaar die de man, ook bekend onder de naam Kolypto, al in Noorwegen heeft vastgezeten, aldus persbureau Reuters. In december vond uitlevering aan de VS plaats. Volgens de aanklacht heeft Kolypto tussen 2012 en 2014 bijgedragen aan de ontwikkeling en verbetering van de Citadel-malware. In die tijd woonde hij in Oekraïne en Noorwegen. De kwaadaardige software zou 11 miljoen apparaten hebben geïnfecteerd en 500 miljoen dollar aan schade hebben aangericht.

Citadel dook op in 2012, nadat de broncode van de Zeus-malware online was verschenen. Het doel van de kwaadaardige opensourcesoftware was om bankgegevens te stelen. Later werd de malware aangepast om bijvoorbeeld wachtwoorden uit wachtwoordmanagersoftware te stelen. In 2013 bleek dat in Nederland 150.000 systemen van overheden en bedrijven met Citadel waren besmet, waardoor ongeveer 750GB aan gegevens was buitgemaakt. Een beveiligingsbedrijf zou de gegevens aan de politie hebben gegeven, die vervolgens weinig maatregelen nam.

Een andere Russische man werd al in 2015 in de VS veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar voor betrokkenheid bij de verspreiding van de malware.