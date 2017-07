Bethesda maakt alle dlc voor Doom gratis met 6.66-update

Bethesda heeft update 6.66 voor Doom uitgebracht. Alle multiplayermaps die eerder als dlc werden verkocht, zijn nu gratis voor iedereen die de game bezit. Singleplayer-dlc voor Doom is nooit uitgebracht.

De multiplayer-dlc bestaat onder andere uit negen levels, drie wapens, drie speelbare demons. Deze inhoud werd voorheen als drie losse uitbreidingen verkocht, maar is nu gratis te downloaden. De Season Pass voor Doom is daarmee ook uitgefaseerd.

Update 6.66 voert verder wijzigingen door in de manier waarop spelers progressie boeken in de multiplayermodus. Het ontgrendelen van opties om wapens en skins aan te passen gaat niet langer willekeurig, maar met specifieke challenges. Ook heeft ontwikkelaar id Software de hud van de game aangepast, waardoor het makkelijker moet zijn om scores bij te houden. Verder toont de kill card na de update met uitgebreide details hoe een speler aan zijn einde is gekomen.

Tot slot kondigt Bethesda een tijdelijke prijsverlaging aan. De game kost 14,99 dollar en vermoedelijk wordt dat 14,99 euro. Momenteel staat het spel nog op Steam voor 29,99 euro. Ook organiseert de uitgever een lang weekend waarin het spel gratis door iedereen gespeeld kan worden. Dat begint voor de pc- en Xbox-versie op deze donderdag en bij de PlayStation 4-versie is dat een week later.