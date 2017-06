Door Olaf van Miltenburg, maandag 12 juni 2017 07:17, 3 reacties • Feedback

Bethesda brengt een vr-versie van Doom uit onder de naam Doom VFR. Spelers kunnen van plek naar plek warpen om monsters te verslaan. Daarnaast is bekendgemaakt dat Fallout 4 VR in oktober verschijnt.

Doom VFR is de vr-versie voor de populaire shooter en Bethesda laat spelers in het spel naar een plek voor zich bewegen om vanaf die plek monsters te beschieten. De speler beschikt over virtuele handen om items op te pakken en menu's te bedienen. Doom VFR verschijnt eind dit jaar voor PlayStation VR en HTC Vive.

Bethesda maakte ook meer bekend over Fallout 4 VR. De uitgever belooft dat het niet om een beperkte ervaring gaat maar dat het de volledige Fallout 4-game is en dat de gehele wereld in vr te verkennen is. Daarnaast is onder andere de manier van vechten aangepast en zijn de V.A.T.S. voor vr geoptimaliseerd. Het spel verschijnt in oktober voor de HTC Vive.