Fallout-bordspel komt eind dit jaar uit

Spelletjesmaker Fantasy Flight Games heeft een bordspel aangekondigd dat is gebaseerd op de Fallout-games van ontwikkelaar Bethesda. In het bordspel voltooien spelers missies in verschillende locaties die ook in de digitale games voorkomen.

Fantasy Flight Games schrijft dat Fallout: The Board Game is geïnspireerd op elementen van Fallout 3, Fallout 4 en de uitbreidingen voor die games. Het bordspel is geschikt voor één tot vier spelers, die kunnen met elkaar samenwerken of afzonderlijk spelen.

Spelers kunnen, net als in de Fallout-games, hun personage aanpassen via het S.P.E.C.I.A.L-systeem. Ook zijn er bekende wapens aanwezig en uitrustingen die bepaalde voor- en nadelen geven. De spelers kiezen in het begin uit vier verschillende verhaalscenario's, die bepalen hoe de rest van het spel verloopt. De scenario's bepalen onder meer welke facties beschikbaar zijn voor de speler en welke missies de speler kan aangaan.

Fantasy Flight Games maakte eerder al bordspellen van The Witcher, Star Wars, Lord of the Rings en Game of Thrones. De fabrikant zegt het Fallout-bordspel in het laatste kwartaal van dit jaar uit te brengen.