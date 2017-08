Modder ontdekt verborgen missiemodus in Mario Kart Wii

Een modder heeft een verborgen missiemodus in Mario Kart Wii gevonden door systeembestanden aan te passen. In de modus moet de speler verschillende doelen behalen tijdens het racen over banen. In het spel Mario Kart DS, dat in 2005 uitkwam, was zo'n modus al beschikbaar.

In de veertien missies, die grotendeels speelbaar zijn, heeft de speler bijvoorbeeld als doel om zoveel mogelijk over de baan te driften, of om zo lang mogelijk op een motor een wheelie uit te voeren voor de tijd opraakt.

De modder ontdekte de verborgen modus per toeval toen hij de code van het spel bekeek. Er bleek een extra optie te zijn in het singleplayermenu die via een hack geactiveerd kon worden. De verschillende missies hebben echter geen titels of beschrijvingen, sommige titels verwijzen naar lege missiebanen.

Het spel hoort niet in staat te zijn de missies te laden, zelfs al wordt dit geforceerd. Volgens MrBean35000vr komt dat door het ontbreken van een groot bestand dat de parameters van de missies aangeeft. Hij wist dit echter te omzeilen door het bestand te simuleren. De modder zegt binnenkort een cheatcode uit te brengen waarmee spelers zelf toegang tot de missies kunnen krijgen. Dat zal werken door de code in te voeren in CTGP Revolution, een mod voor Mario Kart Wii die onder meer extra banen aan het spel toevoegt. Dat werkt alleen op consoles die voorzien zijn van een jailbreak.

Mario Kart Wii, dat in 2008 uitkwam, is bijna 37 miljoen keer over de toonbank gevlogen. De game is daarmee het meest verkochte racespel tot nu toe en het zesde meest verkochte spel ter wereld.