Nintendo heeft een rechtszaak aangespannen tegen de go-kart tours van Maricar. Met deze tours, waarin deelnemers zich uitdossen als een figuur uit Mario Kart en rijden in karts die lijken op de voertuigen uit de game, wordt volgens Nintendo haar intellectueel eigendom geschonden.

Volgens Nintendo heeft Maricar, die de tours door de Japanse hoofdstad organiseert, nooit toestemming gekregen om deelnemers zich te laten uitdossen als Mario, Luigi, Yoshi, Toad of Bowser. De website van Maricar lijkt uit de lucht te zijn gehaald; het is onduidelijk of dit iets te maken heeft met de aanklacht van Nintendo

Een vergelijkbare kartervaring genaamd Akiba Kart, die ook in Tokio op Mario Kart gebaseerde tours organiseert, is volgens The Verge nog niet aangeklaagd.

Op TripAdvisor wordt de buitenluchtactiviteit van Maricar zeer hoog beoordeeld. De te huren karts kunnen tot 80 km/u halen.