'Bèta Mario Kart Tour bevat betaalde personages, karts en gliders'

De bèta van Mario Kart Tour voor Android bevat betaalde personages, karts en gliders, zo blijkt uit de eerste verslagen van spelers in de bèta. De eerste gameplaybeelden zijn ook naar buiten gekomen.

De bèta is van start gegaan in Japan en daardoor is duidelijk welke microtransacties er in de game zitten. Volgens een Japanse gameconsultant zijn er naast karakters, karts en gliders die met in-game geld gekocht kunnen worden ook voordelen voor sommige personages op sommige banen. Die hebben dan drie plekken voor items in plaats van één, schrijft GameRevolution. Daarnaast is er een beperking van races op uurbasis, al is onbekend hoe dat precies werkt. Omdat het gaat om een bèta, zou het kunnen dat het systeem van in-game betalingen en microtransacties voor de release nog verandert.

Daarnaast zijn er video's verschenen met gameplaybeelden. Daaruit blijkt dat de game werkt in portrait en met veegbewegingen om de bochten door te komen. Daarnaast zou bewegingsbesturing werken. De bèta loopt alleen op Android in de komende weken. De game komt daarna deze zomer uit. Dat gebeurt vermoedelijk niet in België. De game komt uit op Android en iOS.