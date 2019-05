Codemasters brengt op 13 september Grid-reboot uit

Codemasters kondigt een reboot van de racereeks Grid aan. De vierde game in de serie bevat onder andere voertuigen als GT- en Muscle-wagens en verschillende racetypes waaronder circuit, straatracen en 'Hot Laps'. De game komt uit op 13 september.

In de aankondiging van de reboot geeft Codemasters aan dat spelers in Grid verspreid over vier continenten, in verschillende bekende steden op meerdere circuits kunnen racen. Er zijn verschillende typen auto's die bestuurd kunnen worden waaronder Muscle-, GT-, Super Modified- en Stock-wagens. Spelers maken progressie in het spel met onder andere hun eigen prestaties tijdens een race, dankzij de prestaties van teamgenoten en via spelerskaarten.

Het spel geeft schade aan de auto volgens de uitgever realistisch weer en deze zal ook invloed hebben op hoe een auto bij het besturen reageert. Als een speler een tegenstander te vaak opzoekt en teveel schade rijdt, zal deze tegenstander zich ontwikkelen tot aartsrivaal en wraak willen nemen.

Codemasters is een samenwerking met oud-coureur Fernando Alonso begonnen. De oud-wereldkampioen zal op bepaalde momenten en events tegen de speler racen maar hij is ook aangetrokken als adviseur bij de ontwikkeling wegens zijn ervaring.

De game zal op 13 september verschijnen voor de pc, PS4 en Xbox One. Eerder werd er ook al een Grid-aankondiging gedaan, maar toen betrof het Grid: Autosport voor de Nintendo Switch.