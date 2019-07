Titel Grid Platform PlayStation 4, Xbox One, Windows Ontwikkelaar Codemasters Uitgever Codemasters Releasedatum 11 oktober 2019

Codemasters heeft in de loop der jaren veel verschillende games gemaakt, maar als er één genre is dat de Britse ontwikkelstudio definieert, is het wel racing. Het is al bijna tien jaar geleden dat Codemasters nog echt andere games maakte. Min of meer vanaf het moment dat de kostbare Formule 1-licentie binnen was, legden de 'Codies' zich helemaal toe op de virtuele racerij. En met succes. Inmiddels zijn de verhoudingen wel iets veranderd, maar er was een tijd dat de studio zich 'koning der racegames' mocht noemen, met drie sterkhouders: de F1-games, de Dirt-rallygames. en voor al het andere circuitracewerk Race Driver: Grid, met later simpelweg Grid en Grid 2 als opvolgers.

Met Dirt Rally 2.0 en F1 2019 hebben die twee takken recent nog uitbreidingen gekregen. Inmiddels is er ook een nieuwe Grid-game in aantocht. Het vierde spel in de serie staat op de kalender voor 11 oktober 2019 en moet racefans intense, spectaculaire raceduels bieden, in allerlei verschillende autosportklassen. In de nieuwe game zullen auto's zijn opgenomen uit de categorieën GT, Touring, Stock, Muscle en Super-Modified, aangevuld met diverse prototypen en auto's die zich niet per se door een van die groepen laten vangen.

Met een release die nog een kleine drie maanden weg is, wordt het wel tijd dat we een keer wat van de game kunnen zien of spelen. En toeval of niet: onlangs konden we langskomen op de burelen van pr-bureau Vertigo6, dat samen met Koch Media verantwoordelijk is voor de release van de game in de Benelux. Enkele prachtige set-ups met controllers én enkele set-ups met een stuurtje stonden ons op te wachten. Dat zien we natuurlijk graag. Helaas bleken de gekozen raceseats ongeschikt voor personen langer dan pakweg 1 meter 85, wat het rijden met een stuurtje tijdens deze speelsessie voor ons helaas onmogelijk maakte. Jammer, maar geen ramp. Ook spelend met een controller kan een eerste kennismaking veel zeggen.

Nu geloven wij niet direct in slechte voortekenen. Maar zouden we dat wel doen, dan was het feit dat we niet in die raceseat pasten er absoluut een. Wat volgde was namelijk een sessie van pakweg anderhalf uur waarin we ons op een gegeven moment zelfs afvroegen of deze game wel echt door Codemasters is gemaakt. Bugs in games zijn Codemasters niet vreemd, dat is waar, maar zo erg als in deze versie van Grid - we herhalen maar even: een game die over drie maanden moet worden uitgebracht - hebben we het niet vaak gezien.