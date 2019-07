Wat. Een. Race. En wie nu niet meteen weet waar we het over hebben, doet er wellicht goed aan deze review te laten voor wat hij is. F1 2019 is en blijft immers primair een game voor Formule 1-fans, en als je de hoogste autosportklasse leuk vindt, moet je toch aardig onder een steen hebben gelegen als je niet weet wat er zondag in Oostenrijk is gebeurd. We hebben het natuurlijk over de fenomenale race van Max Verstappen, die zijn tweede plaats op de grid in rook zag opgaan bij de start, maar er alsnog in slaagde de Grote Prijs van Oostenrijk te winnen. Dit uiteraard tot vreugde van de duizenden fans in het oranje, die Verstappen voor het tweede jaar op rij op de Red Bull Ring zagen winnen .

We hebben F1 2018 en F1 2019 op pc gecaptured en naast elkaar neergezet, zodat de grafische verschillen tussen beide games duidelijk worden.

Het behoeft waarschijnlijk geen uitleg dat je het kunststukje van Max zelf kunt nadoen in F1 2019. De jaarlijks verschijnende racegame van Codemasters dankt zijn meerwaarde voor een belangrijk deel aan wat je een data-update zou kunnen noemen. De auto's krijgen een nieuw uiterlijk, de kalender verandert en de samenstelling van teams en coureurs wordt ook steeds gewijzigd. Daarmee verandert er niet per se iets aan de game zelf, en juist dat is de laatste jaren een punt van kritiek voor de F1-games. Dat de nieuwe namen erin zijn opgenomen is leuk, maar als je niet het gevoel hebt een nieuwe game te spelen, is dat een wat karige oogst.

F1 2019 belooft het op dat vlak stukken beter te doen. Zo riep Codemasters op voorhand dat gamers duidelijke verschillen zouden kunnen zien in de grafische prestaties van dit spel, ten opzichte van zijn voorganger. Daarnaast zit er dit keer verregaande ondersteuning in voor e-sports, is er een heel nieuwe aanpak voor de multiplayer die het makkelijker maakt om zelf competities en toernooien te organiseren, en zo zijn er wel meer zaken toegevoegd. De content-uitbreiding is noemenswaardig. Dan nog kan het gevoel bij het rijden natuurlijk hetzelfde zijn, maar goed: hoe meer content, hoe beter.

F1 2019: de game waarin Leclerc de GP van Oostenrijk wellicht wél wint ...