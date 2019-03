Codemasters maakt F1 2019 28 juni beschikbaar

Codemasters brengt de 2019-versie van zijn F1-racespelreeks op 28 juni uit. Dat is twee maanden eerder dan de vorige versies: die verschenen eind augustus. De raceauto's voldoen aan de F1-regels voor 2019.

Codemasters benadrukt zelf ook dat het spel twee maanden eerder dan gebruikelijk uitkomt. De release betekent dat spelers nog tijdens het Formule 1-seizoen kunnen racen: het spel verschijnt in het weekend van de Grand Prix van Oostenrijk en nog voor die van Groot-Brittannië, Duitsland en Hongarije.

De uitgever belooft dat de wagens in het spel aan de 2019-regels van de F1-organisatie voldoen. Daarvoor is samengewerkt met het technische team van F1. Daarnaast kunnen spelers de raceauto's en coureurs op meer manieren aanpassen dan voorheen. Codemasters toont daarvan enkele voorbeelden. Ook brengt het bedrijf een teasertrailer uit waaruit weinig details op te maken zijn. De uitgever maakt de komende maanden meer informatie bekend.

Het spel komt 28 juni uit voor de Xbox One, PlayStation 4 en Windows. Voor de pc verschijnt het spel in fysieke dvd-vorm en via Steam.