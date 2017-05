Door Julian Huijbregts, woensdag 17 mei 2017 16:48, 3 reacties • Feedback

Codemasters heeft F1 2017 aangekondigd. De game komt uit op 25 augustus en zal naast moderne bolides ook twaalf klassieke racewagens bevatten, waarvan de ontwikkelaar er drie toont in een teaservideo. De game komt naar Steam, de PS4 en de Xbox One.

Naast de F1-wagens van het 2017-seizoen kunnen spelers in F1 2017 ook plaatsnemen in klassiekers uit het verleden. In de teaservideo is de McLaren MP4/4 uit 1988 van Alain Prost en Ayrton Senna te zien, samen met de Williams FW14B uit 1992 die door Nigel Mansell en Riccardo Patrese werd bestuurd.

Tot slot toont Codemasters de Ferrari F2002 waar Rubens Barrichello en Michael Schumacher in 2002 mee reden. De negen andere klassieke bolides worden in de komende weken aangekondigd. Het gaat om racewagens van maximaal dertig jaar oud.

Codemasters geeft alleen mensen die een pre-order plaatsen of de 'Day One'-uitvoering van F1 2017 kopen toegang tot de McLaren MP4/4 uit 1988. Op een later tijdstip zal deze auto ook los als dlc te koop zijn. De andere elf klassiekers zitten standaard in alle versies van de game. Klassieke racewagens waren ook in 2013 onderdeel van de officiële F1-game, maar in latere edities verdwenen deze.

In F1 2017 worden de oude racebolides voor het eerst toegepast in de carrièremodus. Als onderdeel van de carrière worden coureurs opgeroepen om deel te nemen aan evenementen waarbij de oude racewagens bestuurd moeten worden. De klassiekers zijn ook te besturen in multiplayer en bij time trials.

Verder belooft Codemasters meer variatie in F1 2017 door vier alternatieve lay-outs van circuits te bieden. Van de moderne F1-bolides heeft Codemasters nog geen beelden getoond. In de komende weken belooft de ontwikkelaar meer bekend te maken.