Formule 1 krijgt officieel e-sportskampioenschap

De organisatie van de Formule 1 en Codemasters hebben de Formula 1 Esports Series aangekondigd. In september gaan de kwalificaties van start en eind november vinden de finales plaats in Abu Dhabi, tijdens het laatste raceweekend van het F1-seizoen.

Voor het e-sportskampioenschap wordt gebruikgemaakt van de game F1 2017, die op 25 augustus wordt uitgebracht door Codemasters. Volgens de website van de Formula 1 Esports Series is het binnenkort mogelijk om te registreren en vinden de online kwalificaties plaats vanaf 4 september. Spelers op de pc, PlayStation 4 en Xbox One kunnen meedoen.

De kwalificatie vindt plaats op de circuits Monza en Suzuka. Volgens de omschrijving gaat het om 'twee unieke scenario's' waarin de vaardigheden van deelnemers worden getest. In totaal kunnen veertig spelers zich kwalificeren voor de halve finale, die op 10 oktober in Londen plaatsvindt in de Gfinity eSports Arena. Dat evenement wordt live uitgezonden en de twintig beste rijders kwalificeren zich voor de finale.

Tijdens het laatste raceweekend van het Formule 1-seizoen 2017, dat plaatsvindt op 24 en 25 november, worden de finalisten ingevlogen naar Abu Dhabi, om daar gedurende twee dagen voor de titel te strijden. De winnaar van de Esports Series wordt door Codemasters als coureur toegevoegd aan F1 2018. Over eventuele geldprijzen is nog niets bekendgemaakt.