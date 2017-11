F1 2017 is beschikbaar voor Linux

Feral Interactive heeft F1 2017 beschikbaar gemaakt voor Linux. Het gaat om de eerste Vulkan-only-game voor Linux. De systeemvereisten liggen mede hierdoor wat hoger dan voor de versie die op Windows draait.

Feral kondigt aan dat F1 2017 voor Linux beschikbaar is in de Feral Store en via Steam. Het spel verscheen 25 augustus voor de pc, Mac, PlayStation 4 en Xbox One. Om het spel te kunnen draaien is minimaal een Core i3-3225 op 3,3GHz, 4GB ram en een Nvidia GTX 680 of AMD GCN-kaart van derde generatie, zoals een Radeon R9 285 nodig.

Feral raadt aan een Core i5-6600k, 8GB ram en Nvidia GTX 1070 te gebruiken. Daarnaast zijn driverversies 384.90 van Nvidia of AMD's Mesa-driver 17.2.2 of later nodig. AMD Vega-kaarten worden nog niet ondersteund, ondersteuning voor geïntegreerde Intel-videochips komt er in het geheel niet. De systeemeisen liggen hoger dan bij de Windows-versie, maar dat komt omdat het een Vulkan-only-release betreft, constateert Phoronix. Nvidia ondersteunt Vulkan in Linux-drivers bij kaarten vanaf de Kepler-generatie; bij AMD is dat vanaf de derde generatie van GCN.

Er komt dus geen OpenGL-versie van het spel. Vulkan is een alternatief voor Direct3D en OpenGL dat onder andere lowlevel-toegang tot de gpu biedt.