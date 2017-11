Apples leveringen van iPhones, iPads en Macs stijgen

Apple verkocht afgelopen kwartaal meer iPhones, iPads en Mac-systemen dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar en ook de omzet van deze producten nam toe. De omzet uit diensten nam sterk toe: Apple zette een recordbedrag van 8,5 miljard dollar om met zijn diensten.

In het derde kwartaal van het jaar, wat Apple fiscaal als zijn vierde kwartaal ziet, leverde Apple 46,7 miljoen iPhones, waar dat aantal in dezelfde periode vorig jaar op 45,5 miljoen lag. De stijging van de leveringsaantallen ging gepaard met een stijging van de omzet uit iPhone-verkopen van 2 procent.

Ook de iPad-verkoop zit weer in de lift: de levering steeg van 9,3 miljoen vorig jaar naar 10,3 miljoen nu. Omdat Apple meer duurdere iPad Pro-modellen leverde steeg de omzet zelfs met 14 procent. Daarnaast doet de Mac het goed met leveringen: die steeg van 4,9 miljoen naar 5,4 miljoen. Ook hier geldt dat meer duurdere Mac-systemen levert: de omzet uit de Mac groeide met 25 procent en die omzet is de hoogste in de geschiedenis van de Mac.

De omzet uit Services, waar de App Store, iTunes, Apple Music, Apple Pay en AppleCare onder valt, nam met 34 procent toe tot 8,5 miljard dollar. Van de Apple Watch steeg het aantal leveringen voor het derde opeenvolgende kwartaal met meer dan 50 procent. De wearable valt onder de Other-sectie bij Apple, waarvan de kwartaalomzet met 36 procent steeg tot 3,2 miljard dollar.

De totale kwartaalomzet kwam uit op 52,6 miljard dollar. De kwartaalwinst bedroeg 10,7 miljard dollar.