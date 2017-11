Twitter-medewerker deactiveerde op laatste werkdag account VS-president Trump

Een medewerker van de klantenservice van Twitter heeft op zijn of haar laatste werkdag het account van de Amerikaanse president Donald Trump gedeactiveerd. Het sociale netwerk heeft het account na elf minuten weer teruggezet.

Twitter is een onderzoek gestart naar aanleiding van het incident donderdagnacht. Het ging om het account @realDonaldTrump, een account met 41 miljoen volgers en vaste Twitter-account van de Amerikaanse president. Trump gebruikt zijn Twitter-account onder meer om zijn mening over lopende zaken te geven, waardoor veel media het account hebben geciteerd tijdens zijn presidentschap.

Het is onduidelijk waarom de medewerker het account offline haalde op zijn laatste werkdag. De kans lijkt aanwezig dat het gaat om een politiek gemotiveerde actie. Er gaan al langer stemmen op dat de tweets van Trump de regels van Twitter overtreden en dat het bedrijf dus het account zou moeten verwijderen.

Het account is in totaal elf minuten niet bereikbaar geweest. Inmiddels is @realDonaldTrump weer online en alle tweets, volgers en andere data die erbij hoort lijken nog altijd online te zijn.