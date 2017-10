Nieuwe beleid Twitter omtrent haatberichten gaat 22 november in

Twitter heeft te kennen gegeven dat het vanaf 22 november zijn beleid omtrent berichten met hatelijke content of oproepen tot geweld gaat aanscherpen. Eerder liet Twitter nog weten dat het deze wijzigingen al per 3 november zou invoeren.

De sociale-netwerksite deed de aankondiging via een bericht op het account Twitter Safety. Vanaf 22 november gaat Twitter scherper letten op groepen die geweld verheerlijken, of mensen die haatberichten plaatsen of symbolen van haat laten zien. Daarmee volgt Twitter eerdere aankondigingen van een strenger beleid op.

Overigens had Twitter eerder al te kennen gegeven dat het haatgroepen aan zou pakken. De wijzigingen zouden per 3 november in moeten gaan, maar de sociale-netwerksite stelt nu dat het in de tussentijd nog waardevolle feedback heeft gekregen waarop het zijn beleid heeft aangepast. Vrijdag ging al een ander deel van het nieuwe Twitter-beleid in, dat voornamelijk gaat om 'naaktbeelden zonder toestemming'. Voorbeelden hiervan zijn zogenaamde upskirt-foto's, die zonder toestemming worden geplaatst.

Twitter is al enige tijd bezig met het nadenken over beleidsaanpassingen. De sociale-netwerksite kreeg in de afgelopen jaren veel kritiek omdat gebruikers vrijelijk haatcontent of andersoortige extremistische berichten konden plaatsen. Daar wil Twitter dus nu wat aan doen. Daarnaast neemt het maatregelen tegen organisaties die politiek getinte advertenties plaatsen.