FIFA en EA gaan eWorld Cup organiseren met FIFA 18

Wereldvoetbalorganisatie FIFA en EA slaan de handen ineen en gaan een wereldkampioenschap voetbal organiseren voor spelers van FIFA 18. Er zullen verschillende voorrondes worden gehouden, waarna er in januari en april volgend jaar twee grote toernooien worden gehouden.

De beide partijen hebben bekendgemaakt dat de voorrondes begin volgende maand van start zullen gaan. FIFA en EA zullen beide voorrondes gaan organiseren, maar het is ook voor derden mogelijk om zelf competities te organiseren waarbij spelers zich kunnen kwalificeren. Er wordt daarnaast melding gemaakt van zogenaamde FIFA Ultimate Team Champions Weekend League-competities, die online worden gehouden. Andere voorrondes, voornamelijk bedoeld voor professionele teams, worden tijdens live-evenementen gehouden.

Gewone spelers kunnen meedoen aan de FIFA Ultimate Team-competities, waarbij de twee besten zich kwalificeren voor twee grote toernooien, die in januari en april van volgend jaar worden gehouden. Daar kunnen in totaal 128 spelers aan meedoen; 64 gamers die via de Xbox One spelen, en 64 gamers die via de PlayStation 4 spelen. De 32 beste spelers mogen dan uiteindelijk meedoen aan de eWorld Cup.