EA zet na kritiek van spelers Guest-functionaliteit aan in FUT-modus FIFA 18

EA heeft de Guest-functionaliteit weer geactiveerd in de FIFA Ultimate Team-modus van FIFA 18. De optie om wedstrijden samen te spelen zat aanvankelijk niet in het spel, terwijl die vorig jaar werd ge´ntroduceerd.

De gastfunctionaliteit is per direct weer beschikbaar in FIFA 18, zowel op de consoles als op de pc. Gebruikers hoeven geen update te downloaden, de functie is aangezet via een serverupdate.

Wel zijn er een aantal grafische elementen die nog ontbreken en later met een update toegevoegd moeten worden. EA noemt in het bericht de stappen die nodig zijn om een gast toe te voegen in FUT Online Seasons en FUT Online Draft.

De gastmodus werd in FIFA 17 geïntroduceerd en stelt spelers in staat om in de Ultimate Team-modus wedstrijden lokaal samen te spelen, met twee spelers op één console. Deze teams van twee spelers worden in de competitieve spelmodus ook tegenover spelers gezet die alleen spelen. Met de release van FIFA 18 verdween de gastmodus uit de Ultimate Team-modus. In andere spelmodi was de gastmodus nog wel beschikbaar.

De uitgever zegt het forumbericht geluisterd te hebben naar kritiek van gebruikers. Volgens Eurogamer zei EA twee weken geleden nog dat de gastmodus was weggehaald om een 'competitieve balans voor alle spelers' te creëren. Veel FIFA-spelers klaagden echter over het weghalen van de gastmodus. Bijna 11.000 spelers tekenden een petitie op Change.org om de functionaliteit terug te krijgen.