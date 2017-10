Huawei Mate 10 Lite verschijnt bij webwinkel voor 349 euro

Een Nederlandse webwinkel heeft de Huawei Mate 10 Lite op zijn website gezet, met afbeeldingen, specificaties en prijs. Het toestel heeft een 5,9"-scherm met 18:9-verhouding, een Kirin-soc met acht cores en is voorzien van 4GB ram en 64GB opslagruimte.

Het toestel heeft zowel aan de voor- als achterkant twee camera's en in beide gevallen is de tweede camera een exemplaar met een lage 2-megapixelresolutie die alleen gebruikt wordt om diepte-informatie op te slaan. Daarmee kan een scherptediepte-effect nagebootst worden. Aan de achterkant zit een 16-megapixelcamera, het diafragma is niet bekend. De frontcamera is een 13-megapixelexemplaar met een f/2-lens.

De Huawei Mate 10 Lite heeft een 5,9"-scherm met een resolutie van 2160x1080 pixels. Het is Huawei's eerste toestel met 18:9-scherm. De afmetingen van het toestel zijn 156x75x7,5mm en daarmee komt de screen-to-body ratio uit op ongeveer 77 procent. Dat is vergelijkbaar met de Google Pixel 2 XL. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant van de behuizing.

In het toestel zit de Kirin 659-soc van Huawei's eigen HiSilicon-afdeling, die ook in de Nova 2 en Nova 2 Plus-smartphones zit. De chip heeft vier Cortex A53-kernen op 2,36GHz en vier A53-kernen op 1,7GHz. De gpu is een Mali T830MP2 en de accu heeft een capaciteit van 3340mAh. De telefoon is voorzien van Android 7 met daaroverheen de Huawei Emotion UI-schil. Het is een dualsimtoestel, maar als er een tweede sim wordt gebruikt kan er geen micro-sd-kaartje meer geplaatst worden.

Het toestel is online gezet door webwinkel belsimpel.nl. Er wordt een zwarte en goudkleurige variant aangeboden; beide versies kosten 349 euro. Huawei heeft de Mate 10 Lite nog niet aangekondigd, waarschijnlijk doet het bedrijf dat op 16 oktober als ook de Mate 10 Pro wordt onthuld.