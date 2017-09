Foto's tonen Huawei-telefoon met 18:9-scherm en twee dubbele camera's

Er zijn foto's verschenen van wat een Huawei-telefoon met twee dubbele camera's zou worden. Beide secundaire camera's hebben een resolutie van twee megapixel en zijn vermoedelijk alleen bedoeld om diepte te zien en zo effecten toe te voegen.

De telefoon krijgt de naam Maimang 6 en maakt deel uit van een Chinese serie smartphones van de fabrikant. In Europa kan hij uitkomen als de G10, meldt GSM Arena. De telefoon heeft een 6"-scherm met een 18:9-verhouding en een resolutie van 2160x1080 pixels. De behuizing is 15,6x7,5cm groot.

De soc is naar alle waarschijnlijkheid een Kirin 960 van Huaweis divisie HiSilicon. De Chinese keuringsinstantie Tenaa vermeldt een maximale kloksnelheid van 2,36GHz, wat overeenkomt met de kloksnelheid van de Cortex A73-kernen in de 960. Die soc zit ook in de Mate 9 en P10 van Huawei.

De camera's aan de achterkant hebben een resolutie van zestien en twee megapixel, terwijl aan de voorkant camera's zitten van dertien en twee megapixel. Huawei houdt op 22 september een evenement voor de aankondiging van de smartphone.