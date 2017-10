Renders tonen vermoedelijk uiterlijk Huawei Mate 10 Pro

Er zijn renders verschenen van wat de Huawei Mate 10 Pro moet worden. De afbeeldingen zijn online gezet door Evleaks, en laten onder andere zien dat de smartphone twee camera's en een vingerafdrukscanner aan de achterkant heeft.

Traditiegetrouw zette Evleaks de afbeeldingen op zijn Twitter-profiel. Volgens Evan Blass, de beheerder achter Evleaks, tonen de renders de nog onaangekondigde Huawei Mate 10 Pro. Vaak is Evleaks de eerste die afbeeldingen van onaangekondigde smartphones weet te bemachtigen.

Verder wordt er bij de afbeeldingen geen informatie gegeven. Wel is duidelijk dat Huawei ervoor kiest om de vingerafdrukscanner aan de achterkant in te bouwen. Ook zijn er twee camera's te vinden aan de achterkant. Verder is er over de specificaties nog niets duidelijk.

Huawei zelf heeft over de Mate 10 Pro nog niets bekendgemaakt. Wel zette het een teaser online voor de gewone versie van de Mate 10. Op 16 oktober kondigt Huawei de smartphone officieel aan, en het is aannemelijk dat dan de Pro-versie ook zijn opwachting maakt. Naar verwachting verschijnt er ook nog een Lite-versie van de Mate 10.