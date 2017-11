Twitterberichten kunnen 280 tekens bevatten

Twitter heeft een verdubbeling van het aantal tekens doorgevoerd dat kan worden ingezet voor een tweet. Het aantal is nu verhoogd van 140 naar maximaal 280 tekens. Volgens Twitter was er onder gebruikers behoefte aan deze verhoging van het aantal tekens.

Alle Twitter-gebruikers ter wereld kunnen vanaf nu dubbel zoveel tekens gebruiken, behalve mensen in Japan, China en Korea, aangezien deze talen zo in elkaar zitten dat er met 140 tekens relatief meer kan worden gezegd in vergelijking met andere talen.

In september startte Twitter een test die gebruikers de mogelijkheid gaf om maximaal 280 tekens te gebruiken voor een tweet. Twitter zegt dat het doel van de test was om het gemakkelijker te maken voor mensen om zich uit te drukken in een tweet. Zo denkt het bedrijf dat gebruikers met de nieuwe limiet minder vaak bezig zijn met het aanpassen van hun tweets om het aantal tekens binnen de oude limiet van 140 te houden. Daarmee zouden gebruikers minder tijd kwijt zijn per tweet en ook gemiddeld meer tweets versturen.

Volgens Twitter waren gebruikers tijdens de test over het algemeen goed te spreken over de nieuwe limiet van 280 tekens. Gebruikers zouden zich prettiger voelen over hoe ze zich konden uitdrukken en men vond dat er meer en betere content was te vinden. Mensen kregen volgens Twitter ook meer volgers brachten meer tijd door op het platform.

Volgens het bedrijf werd er in de eerste dagen van de test vaak gebruikgemaakt van de nieuwe limiet, mede omdat het nieuw was. Daarna zag Twitter dat het gebruik van de nieuwe limiet afnam, en dat de meeste gebruikers zicht toe gewoon weer hielden aan de oude limiet van 140 tekens. Daardoor behielden de tweets de traditionele beknoptheid, wat voor Twitter belangrijk was om de verruiming van 280 tekens uiteindelijk door te voeren.

Het bedrijf was bang dat de tijdlijn bij gebruikers te snel zou volstromen bij de nieuwe limiet en dat mensen nu altijd 280 tekens zouden gaan gebruiken. Dat is volgens Twitter echter niet het geval. Vijf procent van alle tweets die tijdens de test werden verstuurd, was langer dan 140 tekens en slechts 2 procent was langer dan 190 tekens. Aldus denkt Twitter dat de leeservaring in de tijdlijn niet substantieel zal veranderen met de grootschalige introductie van de nieuwe limiet.