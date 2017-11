Telltale Games ontslaat kwart van personeel

Telltale Games, bekend van zijn episodische games, ontslaat een kwart van zijn personeel. Het gaat om ongeveer negentig werknemers. Volgens de studio en uitgever is dat nodig om competitief te blijven.

De ontslagronde heeft geen invloed op lopende projecten, zegt Telltale Games tegen gamesindustry.biz. Pete Hawley, ceo van het bedrijf, zegt dat zijn doel is om te focussen op minder, maar betere games, met een kleiner team. Dat zou nodig zijn omdat de gameindustrie in afgelopen jaren volgens hem enorm veranderd is.

Telltale Games is bekende naam vanwege zijn games die in episodes worden uitgebracht en die gebaseerd zijn op comics, tv-series of andere games. De studio brak in 2012 door met The Walking Dead: Season One en daarna volgden tal van games volgens vergelijkbaar recept.

Dit jaar bracht Telltale Games episodische games uit van Guardians of the Galaxy, Minecraft en Batman. Voor volgend jaar staat het laatste seizoen van The Walking Dead op de planning en een vervolg op The Wolf Among Us.