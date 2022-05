Telltale Games toont trailer voor The Wolf Among Us 2, die in 2023 uitkomt

Telltale Games brengt in 2023 een vervolg uit van The Wolf Among Us. De ontwikkelaar heeft een trailer van de game uitgebracht waarin een deel van het verhaal uit de doeken wordt gedaan. Gameplay is nog niet te zien in de trailer.

The Wolf Among Us 2 speelt zich volgens de makers zes maanden na het eerste deel af. Telltale Games kondigde twee jaar geleden al aan dat het werkte aan een vervolg van het origineel uit 2013. De game komt in 2023 uit, maar een exacte releasedatum noemt de ontwikkelaar nog niet.

Het vervolg van de game draait wederom om de grote boze wolf Bigby, die als een sheriff fungeert voor de sprookjesfiguren die in New York wonen. De sfeer is wederom grimmig en heeft een hoog film noir-gehalte. In de trailer is te zien hoe Bigby probeert om te gaan met zijn woedeproblemen. Hij vecht met de twee personages uit The Wizard of Oz. Voor het tweede deel keren in ieder geval twee van de originele stemacteurs terug. Adam Harrington blijft Bigby spelen en Erin Yvette speelt zijn sidekick Snow White.

Veel details over het spel zijn nog niet bekend. Ook toont de ontwikkelaar nog geen gameplaybeelden. Telltale Games maakt voornamelijk verhalende games waarin spelers keuzes moeten maken die in meer of mindere mate invloed hebben op het verhaal.

Update: tweaker Dycell merkt op dat de personages uit The Wizard of Oz komen.