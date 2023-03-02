Telltale Games stelt The Wolf Among Us 2 uit tot in 2024

Telltale games heeft de release van The Wolf Among Us 2 uitgesteld vanwege de overstap naar Unreal Engine 5. De enige manier die de studio ziet om de game nog dit jaar uit te brengen en die overstap te maken, is door overuren te maken, maar dat wil het niet.

In een gesprek met IGN licht Telltale-voorman Jamie Ottilie toe dat de overstap van Unreal Engine 4 naar 5 gemaakt wordt omdat zowel de programmeurs als de artiesten het gevoel hebben dat UE5 bepaalde features heeft die de overstap de moeite waard maken, maar in detail treedt hij niet. Opties om de game alsnog in 2023 uit te brengen, zoals voorgenomen, zijn medewerkers overuren laten maken of de game niet geheel af uitbrengen. Beide beschouwt hij niet als opties, zegt hij tegen het Amerikaanse gamemedium.

The Wolf Among Us 2 is een adventuregame waarin spelers een mate van invloed hebben op het verloop van het verhaal. Soortgelijke titels zijn The Walking Dead, Tales From The Borderlands, Minecraft: Story Mode en Game of Thrones. Deze games zijn allemaal ook afkomstig van Telltale Games.

Telltale Games sloot in 2018 zijn deuren 'na een jaar van onoverkomelijke uitdagingen', maar maakte in het jaar daarop toch een doorstart. Sindsdien bracht de studio Batman: Shadows Edition uit. Nu werkt de studio dus aan The Wolf Among Us 2, maar ook aan een game op basis van televisieserie The Expanse.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 02-03-2023 18:21 21

02-03-2023 • 18:21

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The Wolf Among Us 2

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Reacties (21)

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Verwijderd 2 maart 2023 18:33
Jammer de eerste was machtig mooi.
Ike. @Verwijderd2 maart 2023 18:39
Door uitstel wordt deel 2 alleen maar beter. Maybe ook een remaster van deel 1 in UE5? :)
Gropah @Ike.2 maart 2023 18:42
Duke Nukem Forever werd nogal vaak uitgesteld, maar ik denk niet dat de game er beter op is geworden...
The Chosen One @Gropah2 maart 2023 19:10
Nou zaten daar nog wel wat meer haken en ogen aan. Meerdere studio's e.d.
Wolfos
@The Chosen One3 maart 2023 00:09
Vooral dat ze kostte wat kost een state-of-the-art game af wilden leveren en dus steeds opnieuw begonnen met de ontwikkeling met een nieuwe engine.
Gearbox had weinig met de kwaliteit te maken. Die hebben gewoon afgerond wat 3D Realms is begonnen.

Heel interessant verhaal overigens.
TigerXtrm 2 maart 2023 18:48
The Wolf Among Us 2 is een adventuregame waarin spelers een mate van invloed hebben op het verloop van het verhaal.
Ja die mate van invloed kennen we inmiddels van Telltale. Je krijgt drie keuzes in een situatie, maar het verhaal is maar ontworpen voor één van die keuzes, dus de andere twee keuzes forceren de zelfde uitkomst als de 'juiste keuze'.

Ik was op z'n zachtst gezegd not amused toen ik er achter kwam dat vrijwel al mijn keuzes in The Walking Dead geen zak uitmaakte voor het uiteindelijke einde van het verhaal.
jellybrah @TigerXtrm2 maart 2023 18:54
Same same met Cyberpunk 2077
djunicron @jellybrah2 maart 2023 22:10
Daar is het tenminste nog thematisch voor het verhaal. Maar ik zou willen zeggen dat, op veel gelijkende eindes na, er tenminste nog wat verschil zit in die eindes. Ik bedoel, het is wat off-topic, maar er zijn toch... 4 soorten eindes, met wel duidelijk andere gevolgen voor de hoofdpersonages.

Dat is meer dan met b.v. Mass Effect, of mmm, eigenlijk alle Tell Tale games waar ik me het einde van kan herinneren. En ik had vooral juist verwacht dat die laatste, waarbij het verhaal eigenlijk het allerbelangrijkste deel van de game is, ze hier wat meer moeite in hadden gestoken.

Dus nee, Wolf Within 1, Walking Dead TTG deden dat beide een stuk slechter dan Cyberpunk.
St3ve-0 @djunicron4 maart 2023 09:00
In de laatste Walking Dead TTG vond ik het toch heel gaaf gedaan hoe je gemaakte keuze om met een situatie om te gaan tegelijkertijd een voorbeeld werd voor het kind dat je probeerde op te voeden. Het kind maakt dan op een later moment, geïnspireerd door jouw aanpak, zijn eigen keuze met bijhorende gevolgen voor het verhaal.
lilmonkey @TigerXtrm2 maart 2023 19:03
Illusion of choice. Helaas heel normaal in dit soort spellen, niet alleen in die van Telltale.
Slyceth @TigerXtrm2 maart 2023 23:36
Das allang niet meer zo, sprijd alstublieft geen bronloze informatie. Telltale zoals u dat beschrijft is failliet en bestaat niet meer. Het is een soort Humongous entertainment geworden
bzzzt @TigerXtrm3 maart 2023 10:31
Ik was op z'n zachtst gezegd not amused toen ik er achter kwam dat vrijwel al mijn keuzes in The Walking Dead geen zak uitmaakte voor het uiteindelijke einde van het verhaal.
Dit is wel zo'n beetje _het_ grote probleem in de hele interactieve entertainment wereld. Het toevoegen van ladingen content die vanwege uiteenlopende verhaallijnen door een steeds kleiner percentage spelers überhaupt gezien wordt betekent dat je betaalt voor een spel waarvan je een groot deel nooit ziet (of alleen ziet na tergend veel replays met veel herhaalde content).
Zelfs met meerdere eindes kan je niet _echt_ zelf bepalen hoe je verhaal verloopt. De populariteit van de Telltale spellen zit meer in het meenemen van de speler in een licht interactieve 'reis' dan dat je echt invloed uitoefent.
Sinester @TigerXtrm3 maart 2023 11:24
Ik was op z'n zachtst gezegd not amused toen ik er achter kwam dat vrijwel al mijn keuzes in The Walking Dead geen zak uitmaakte voor het uiteindelijke einde van het verhaal.
Waarom? heb je geen plezier gehaald uit het spel?

Toen ik The Walking Dead van Telltale speelde vond ik het echt fantastisch, pas toen ik het voor de 2e keer speelde kwam ik erachter dat de keuzes weinig uitmaakte.. was daarmee mijn ervaring minder? nee totaal niet, het was nog steeds een geweldige ervaring voor mij
RoamingZombie 2 maart 2023 18:57
Jammer. Dan ga ik strips nog maar eens een keertje opnieuw lezen :)
StGermain @RoamingZombie3 maart 2023 01:30
Ik ben geraakt tot G. De Big Bad bleek te zijn, daarna de strips totaal uit het oog verloren.
Verwijderd 2 maart 2023 19:30
Helemaal vergeten dat ze daar nog mee bezig waren.

Overigens hoop ik dat ze hun lesje geleerd hebben van het faillisement, maar ik vraag het me af nu ze weer een nieuwe game gaan maken gebaseerd op een serielicentie.
bzzzt @Verwijderd3 maart 2023 10:39
The Expanse komt dit jaar uit: https://www.youtube.com/watch?v=XzG5WI5ak1g
budi 2 maart 2023 18:57
Ik vind het oprecht wel mooi dat ze nu ervoor kiezen om niet het vele overwerken pad te nemen! Natuurlijk weet ik niet hoeveel er waar van was, maar ik heb verhalen gelezen dat het oude TellTale er nou niet bepaald bekend om stond netjes met hun medewerkers om te gaan op dit vlak.
Genosha 2 maart 2023 18:59
Wat voor een voordeel heeft het om de game op UE5 uit te brengen? Zulke grafische hoogstandjes zijn de games van Telltale nu ook weer niet.
DenHond @Genosha2 maart 2023 19:06
Kwestie van begin af aan met UE5 vertrouwd te geraken.
Hun vorige engine, de ‘Telltale Tool’, heeft dienst gedaan van 2005 tot 2018 en is deels verantwoordelijk dat hun games er zo slecht/gedateerd uitzagen.
bzzzt @DenHond3 maart 2023 10:38
Misschien in 2018, maar in 2005 viel het nog best mee, veel plezier gehad aan de Sam&Max series (de recente remasters zien er stukken beter uit en draaien ook nog op de Telltale tool)
Grootste issue met Telltale was dat die games gewoon op een strak budget waren geproduceerd en daardoor niet de polish hadden van de mooiste AAA titels. Maar dat probleem zou je nu ook hebben, zelfs als je in UE5 iets opbouwt...

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