Telltale Games stelt The Wolf Among Us 2 uit tot in 2024

Telltale games heeft de release van The Wolf Among Us 2 uitgesteld vanwege de overstap naar Unreal Engine 5. De enige manier die de studio ziet om de game nog dit jaar uit te brengen en die overstap te maken, is door overuren te maken, maar dat wil het niet.

In een gesprek met IGN licht Telltale-voorman Jamie Ottilie toe dat de overstap van Unreal Engine 4 naar 5 gemaakt wordt omdat zowel de programmeurs als de artiesten het gevoel hebben dat UE5 bepaalde features heeft die de overstap de moeite waard maken, maar in detail treedt hij niet. Opties om de game alsnog in 2023 uit te brengen, zoals voorgenomen, zijn medewerkers overuren laten maken of de game niet geheel af uitbrengen. Beide beschouwt hij niet als opties, zegt hij tegen het Amerikaanse gamemedium.

The Wolf Among Us 2 is een adventuregame waarin spelers een mate van invloed hebben op het verloop van het verhaal. Soortgelijke titels zijn The Walking Dead, Tales From The Borderlands, Minecraft: Story Mode en Game of Thrones. Deze games zijn allemaal ook afkomstig van Telltale Games.

Telltale Games sloot in 2018 zijn deuren 'na een jaar van onoverkomelijke uitdagingen', maar maakte in het jaar daarop toch een doorstart. Sindsdien bracht de studio Batman: Shadows Edition uit. Nu werkt de studio dus aan The Wolf Among Us 2, maar ook aan een game op basis van televisieserie The Expanse.