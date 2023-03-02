Apple keurt update app met ChatGPT-integratie af vanwege gevaar voor kinderen

Apple heeft een update van de app BlueMail afgekeurd, omdat het ChatGPT-integratie heeft en de ontwikkelaar de app beschikbaar maakt voor kinderen. Volgens Apple kan de app mogelijk taal genereren waarvan Apple niet wil dat minderjarigen dat zien.

Apple noemt een gebrek aan filtering van inhoud van de ChatGPT-integratie als reden voor de afwijzing, schrijft The Wall Street Journal. Het is onbekend of het gaat om een nieuwe regel of dat het een incident is. Er zijn veel apps met AI-functies in de App Store en kinderen kunnen veel daarvan installeren.

Het probleem is volgens Apple dat chatbots als ChatGPT tekst kunnen genereren die mogelijk bijvoorbeeld gaat over seks, drugs of geweld. Apple heeft regels om te voorkomen dat apps die kinderen kunnen installeren zulke content tonen. De ontwikkelaar van BlueMail zegt filters te hebben om dat te voorkomen. BlueMail gebruikt ChatGPT voor het genereren van mails op basis van verzonden mails, zegt de ontwikkelaar. Ook kan de chatbot mails samenvatten. De update van de app staat al wel in de Google Play Store voor Android.

Apple zou de app wel willen goedkeuren als de ontwikkelaar aangeeft dat het voor 17 jaar en ouder is. Momenteel is de app voor 4 jaar en ouder. De ontwikkelaar denkt dat het zijn publiek verkleint en wil dat niet doen. Apple reageert op de zaak door te zeggen dat het de casus onderzoekt.

BlueMail GEMBlueMail GEM

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-03-2023 16:49 123

02-03-2023 • 16:49

123

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Reacties (123)

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himlims_ 2 maart 2023 16:59
Begrijp die blokkades niet, ook in onderwijs compleet kansloos. Praktisch alle kids hebben een telefoon waarmee ze meest ranzige sites kunnen bezoeken. Verbieden of blokkeren veranderd niets daaraan; opvoeding, uitleg en begeleiding wel
iAR @himlims_2 maart 2023 17:12
Opvoeding, daar ga je al. De helft van de ouders hebben geen idee wat hun kinderen uitspoken op die mobieltjes.
i-chat @iAR2 maart 2023 17:19
Dus dan los je DAT op

Informatieavonden, speciale lesprogramma’s

En niet van dat gewauwel met programeren en legoblokjes

Maar gewoon zelf leren nadenken over nigeriaanse prinsen, cyberpesten en het nadenken over wat je op het internet zet
himlims_ @i-chat2 maart 2023 17:24
Precies wat je schrijft.

ben een kleine 10jr in onderwijs werkzaam geweest. Opvoeding wordt door veel ouders uitbesteed aan school(!!)

Niet PC opinie: vaak is dit gerelateerd aan thuis situatie, taal en cultuur. Men verwacht dat onderwijs het wel regelt. En gaat dat niet na wens, komt men met advocaat naar 10min gesprek(!!).
(Eindelijk heeft onderwijs instelling zelf een advocaat in dienst die langs de docent komt te zitten …..)
tw_gotcha @himlims_2 maart 2023 17:47
als ouder van een volwassen dochter, die zich redelijk gedroeg tijdens haar puberteit, kan ik je vertellen dat de overgang van de basisschool naar de middelbare enorm was. Basis school veel informeel contact met docenten, ouders dicht betrokken. Middelbare school grote afstand, hooguit 15 min ouderavond. Dus opvoeden thuis en van 9 tot 5 geen vat meer op.Middelbare scholen zouden met ouders samen moeten werken. Maar de leerkrachten hebben het al retedruk... dus geen erwijt, maar moeilijk op te lossen. Het is in ieder feval niet de een of de ander.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 23 juli 2024 19:05]

Deckkie @tw_gotcha2 maart 2023 18:38
Zelf ben ik ook docent. Onderdeel van de middelbare school is wel dat kinderen ouder worden en daardoor steeds meer ruimte (horen te) krijgen om zelf het leven te ontdekken. Dit betekent per definitie dat je een kind niet voor alle fouten kan beschermen.

Ik zelf zou het probleem van sociale media gebruik ook niet puur bij de school en/of ouder leggen. In onze maatschappij accepteren wij steeds minder dat mensen niet goed met verslavingen om kunnen gaan (kijk bijvoorbeeld ook naar gokken). De verantwoordelijkheid wordt bij het individu gelegd. Het is toch zeker zijn/haar eigen keuze om iets wel of niet te doen.

Nu zitten wij in een situatie waarin alle digitale media zo verslavend mogelijk gemaakt wordt. Ik hoef de gemiddelde Tweaker niet uit te leggen dat iedere klik/icoon/animatie/nieuw filmpje zo is gebouwd dat je zolang mogelijk de app blijft gebruiken. Deze apps geven wij vervolgens aan onze kinderen met als idee dat het aan de individuele ouder/kind/docent is om er redelijk mee om te gaan. Je kan van een kind echter niet verwachten dat hij/zij goed met verslavende middelen omgaat. Tegelijk kan je van de ouder/docent niet verwachten dat die precies weten wat een kind van 12-16 allemaal aan het doen is.

Wat mij betreft mogen wij hier als maatschappij best wat harder ingrijpen. Hopelijk gaan onze kinderen dat wel doen omdat zij ervaren hebben hoe het is om van jongs af aan, aan sociale media verslaafd te zijn.

[Reactie gewijzigd door Deckkie op 23 juli 2024 19:05]

Vayra @Deckkie2 maart 2023 19:41
...En de maatschappij dat zijn wij

Ouders, docenten... het is veel te makkelijk om dit maar aan een hogere bestuurslaag over te laten. Waar het om gaat is dat er mensen met natuurlijk gezag opstaan en zeggen waar het op staat. Maar dat vergt ook zelfreflectie en daar wringt de schoen. Dan moet je opeens ook in de spiegel gaan kijken.

Wie oh wie durft in zijn directe omgeving te zeggen 'Ik wil geen sociale media, en ik wil eigenlijk ook niet dat jij dat doet, want het is slecht voor mij, ons, en onze omgeving".

Het is een enkeling die dat zelf durft vol te houden... maar wat ik verwacht van scholen is dat die uitdragen dat ze die mobieltjes niet willen in de klas, en als ze er wel zijn, dan is dat expliciet gericht op een actieve les bewustwording over die apparaten. Ik verwacht van ouders dat ze accepteren dat hun kind niet elk moment bereikbaar is. Ook dat is een stuk normvervaging vanuit de oude wereld: je bent niet altijd 'on call'. Maar tegenwoordig wel... en wat levert het op? Meer veiligheid? Volgens mij levert het alleen meer controle en angst op. En zo zijn er nog een paar dozijn van die pertinent onwenselijke werkingen ontstaan rondom de mobiele telefoon en het internet.

Dit hele proces begint met het besef dat al die onzin van de laatste twintig, dertig jaar echt pure luxe is en geen onmisbaar onderdeel van je leven. Als 36 jarige kan ik dat verschil nog zien. De huidige generatie moet dat verschil echter nog vanaf nul leren kennen - jij zegt dat hopelijk onze kinderen dat gaan doen... want dat heeft de geschiedenis uitgewezen of zo? Ik denk dat de geschiedenis het tegendeel heeft bewezen. We escaleren maar door, minderen staat niet in de vocabulaire... ja misschien een halve maand op 1 januari. Voor de jeugd van nu is het alsof de oude wereld nooit heeft bestaan... maar hij is er wel degelijk, en je ziet ook dat hij de laatste jaren weer wat belangrijker wordt gevonden, wat sterk samenhangt met het einde van gratis geld en oneindige luxe. Alles online is geen panacea voor wat dan ook, het is een recept voor rampzalige psychologische en maatschappelijke effecten. Pas als we die durven te onderkennen, hebben we echt geleerd hoe het internet werkt en hoe we ermee om kunnen gaan - moeten gaan.

En dat zeg ik als internettende IT'er... en ook niet sinds gisteren.

Grap is, ik ben het onderwijs niet in gegaan (ondanks opleiding docent Engels t/m LIO stage) precies omdat ik het volledig ontbreken van ruggengraat en actie op middelbare scholen niet kon uitstaan. Ik vind het geen verrassing dat het onderwijs onder druk staat, net als andere (ex-)overheidssectoren. Durf eens ergens voor te gaan staan als school, bijvoorbeeld tegen bepaalde onderwijsvernieuwingen of tegen een ministerie dat weer met een onzalig plan komt. Overigens is het hoger onderwijs zo mogelijk nog erger, als je afgaat op wat er bij Fontys gebeurt met nieuwe leerstijlen... en kennelijk vrolijk doorgaat als je de reactie van het instituut leest:

https://www.fontys.nl/nie...artikel-in-de-volkskrant/

Dit vat perfect samen wat er mis is. Duikgedrag, 'het is niet waar', 'maar er zijn ook mensen die het leuk vinden'. Het lijkt het kabinet wel... of ouders en docenten...

[Reactie gewijzigd door Vayra op 23 juli 2024 19:05]

laptopleon @Vayra3 maart 2023 09:12
Dat er discussie over is, of mobieltjes in de klas verboden mogen worden, zegt alles.

Het argument dat je ‘later op je werk ook afgeleid kan worden door je telefoon’ is nogal zwak, want dan kun je elke regel wel opheffen. Dan kan de leraar ook wel naar huis, want op je werk staat ook niet iemand heel de dag klaar om je vragen te beantwoorden, te zeggen wat je moet doen en je te corrigeren als je de regels overtreedt.
84hannes @Deckkie2 maart 2023 20:28
verantwoordelijkheid wordt bij het individu gelegd.
Het is toch waanzinnig? Als een commercieel bedrijf je met een leger aan zware jongens een restaurant induwt, daar eten in de mond duwt en je daarna verplicht te betalen, dan zou de bescherming van consumenten onmiddellijk intreden: het bedrijf krijgt een boete of moet sluiten en de consument krijgt een schadevergoeding. Maar als een commercieel bedrijf met een leger aan psychologen en gedragsdeskundigen de consument verleidt ergens geld aan uit te geven, dan mag de overheid de consument vooral niet beschermen want dat is betutteling. Leve de vrije markt!

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 23 juli 2024 18:35]

Thelanorth @84hannes3 maart 2023 00:38
En mcdonalds dan? Die zetten ook psychologie en marketing in om hele volksstammen te verleiden tot dik worden? Dat staan we toe, zelfs met speciale op kinderen gerichte gerechten.
Fysiek versus mentaal is nogal een onderscheid.
84hannes @Thelanorth3 maart 2023 09:13
Dat staan we toe, zelfs met speciale op kinderen gerichte gerechten.
Dat is precies even slecht. Daarom zijn er ook voorstellen voor suikertaks en vettax. Maar die worden tegengehouden door liberalen onder het mom van: als je geen weerstand kunt bieden aan professionele verleidingen dan verdien je het niet om gezond te zijn!
Splorky @Thelanorth3 maart 2023 09:25
Het zou zomaar kunnen dat het alle twee iets is wat je niet zou willen, en er zijn meer voorbeelden te vinden die moreel technisch niet bijdragen aan een gezonde maatschappij maar wel lekker winstgevend zijn.
Vayra @Thelanorth9 maart 2023 12:17
En gokken? Die is helemaal grappig in zijn oneindige hypocrisie die tegelijkertijd ook weer heel verdedigbaar is. Maar steeds kun je je toch slecht aan de indruk onttrekken dat het die typische Nederlandse handelsgeest is: zolang we er centen aan verdienen, kan het niet alleen maar slecht zijn, dus is het goed. Ethiek? Joh, hou op. Dat maakt die zitverjaardagen zo ongezellig.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 23 juli 2024 19:05]

willieverhoef @84hannes3 maart 2023 07:11
Of alles wordt bepaald, dan krijg je een China systeem, Of je heb een vrij systeem waar de de mens laat kiezen op basis van ervaring en overheid reclame (postbus 55). Dan heeft ook commercie de vrije loop, en kan je verleiden met reclame.
84hannes @willieverhoef3 maart 2023 09:14
Denk je dat er tussen een absolute dictatuur en een volledig ongereguleerde samenleving een mooie tussenvorm denkbaar is? Eentje waarbij politici en burger voortduren in discussie gaan om tot het juiste compromis te komen?
denkster @willieverhoef3 maart 2023 18:54
Nee, niet of.. of, er zijn heel veel mogelijkheden tussenin.
denkster @84hannes3 maart 2023 18:52
"Verlijd" moet zijn 'verleidt'
Verder prima.

[Reactie gewijzigd door denkster op 23 juli 2024 19:05]

sypie @i-chat2 maart 2023 17:40
Klinkt leuk maar ouders hebben het druk, druk, druk. Er is amper tijd voor de kinderen, laat staan voor de opvoeding of een cursusje.
tw_gotcha @sypie2 maart 2023 17:50
wat zeg je nou, wel kinderen hebben maar geen tijd voor opvoeding? keuzes maken, hebben wij als ouders ook gedaan |:(
nexhil @tw_gotcha2 maart 2023 17:59
Beetje kort door de bocht, maar een kinderwens wordt hier in Nederland bijna de kop in gedrukt omdat er 2 salarissen nodig zijn om een ruitjeshuis te kunnen betalen. Als je die al kan vinden.

Hét probleem ligt niet bij de (meeste) ouders, die zouden graag hun kinderen zien opgroeien en vormen, levenslessen meegeven. Maar in ons economische klimaat zijn 2 werkende ouders gewoon vaak al nodig voor de boodschappen, en niet om 2x per jaar op vakantie te gaan. De basis behoeften zijn gewoon te duur in NL. Wonen, eten en zorg. Als je al een normale baan hebt val je overal buiten en betaal je gewoon 1000 euro huur hier, 350 euro zorgkosten voor 2 personen daar. Energie komt nog even om de hoek kijken en je betaald je de ballen uit de broek omdat je aan een woning zit met stadsverwarming, maarja iets anders was er niet of onbetaalbaar.

[Reactie gewijzigd door nexhil op 23 juli 2024 19:05]

Halo_Master @nexhil3 maart 2023 08:24
Ja, dat begrijp ik ook en dat is zeker onderdeel van het probleem.
Het grootste probleem is echter dat ouders zich hierdoor vaak schuldig voelen en hun kinderen verwennen, of erg beschermend zijn over het gedrag van hun kinderen, omdat ze zich onbewust /bewust schuldig worden. En dan ontstaat de huidige “watjes “ generatie.

Als mijn ouders vroeger naar ouderavond gingen was ik best wel
angstig en werd daarna ook regelmatig door mijn ouders aangesproken op mijn gedrag op school . Tegenwoordig is de leraar doodsbang voor ouderavond , volgens mij, omdat ouders vinden dat het vooral niet aan hun kind zou kunnen liggen.
Zackito @nexhil2 maart 2023 18:06
Als het zo door gaat 3 salarissen.

Ik verdien echt niet slecht maar het geld verdampt gewoon. Ik geef niet heel veel uit. Twee jaar geleden deed ik nog voor 60-70 euro boodschappen per week soms 40 voor 2 man. Tegenwoordig is het makkelijk 90-120 euro en dan doen we echt niet gek.

[Reactie gewijzigd door Zackito op 23 juli 2024 19:05]

Vayra @nexhil9 maart 2023 12:31
2 voltijd salarissen ja? Met een hoogte die zorgt dat je buiten alle toeslagen valt? Dan leef je toch echt op te grote voet, denk ik. Dat dat nu zo is in 2022-23 soit, maar voor die periode vind ik je comment echt niet uit te leggen. En ik spreek uit ervaring, de hele reis van bijstand t/m modaal en net iets meer dan dat gezien en het toeslagenapparaat ook.

Daarbij is er nu op allerlei manieren aan compensatie gewerkt. Niet dat ik wil zeggen dat dat niet beter had gekund en nog kan, maar tegelijkertijd: verwachten dat je kunt blijven doen wat je altijd deed in tijden van oorlog en post-pandemie is absoluut niet realistisch en dan zeggen dat je kinderen moeten leiden onder je werkweek... hmmm. Wat was er eerder, vraag ik me dan toch echt af.

Ook nu zie ik nog echt heel erg veel ouders die echt heel erg veel kopen, en daar zit een aanzienlijke hoeveelheid nutteloze troep bij.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 23 juli 2024 19:05]

Argantonis @tw_gotcha3 maart 2023 05:32
Op zich eens, maar tegelijkertijd is er ook een rol van de regering om het bestaan niet onmogelijk duur te maken. Als alleenverdiener moet je nu wel flink verdienen om de luxe te hebben om überhaupt nog een huis te kopen. Dus in de realiteit is thuisblijven als een van de twee partners al lastig nu.

En dat is ook omdat investeren op de vastgoedmarkt bijna onbegrensd is, zelfs vanuit het buitenland. VVD die de huizenmarkt volledig te koop heeft gezet zodat de rijkeren weer wat rijker worden, in plaats van redelijke huisvesting als taak van de regering te zien.

Ik neem zelf ook geen kinderen want je hebt idd nu de keuze om óf op te voeden óf een beetje fatsoenlijk te leven.
tw_gotcha @Argantonis3 maart 2023 09:19
helaas hebben we al 20+ jaar coalities die een fan zijn van zogenaamde marktwerking, waardoor er een paar supermarkt ketens, een paar verzekeringen, energieproviders etc over zijn. Die zorgen voor hun aandeelhouders en niet voor "ons". Prijsafspraken mag niet maar dat hoeft ook niet want met 3 spelers beheers je een markt.

Luxe is een ding, maar genoeg gezinnen zakken door de boden.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 23 juli 2024 19:05]

-Colossalman- @tw_gotcha2 maart 2023 17:59
Niet iedereen is gelijk.
Ik ben alleenstaande vader die een eigen bedrijf runt.

Ik probeer echt wel de tijd te maken en te nemen om mijn zoontje op te voeden maar zakelijk kan ik niet alles laten schieten hierom.

Ik zit in de it sector dus om nog enigszins ontopic te reageren, ik gebruik de family-link tool graag. Alles wat hij wil installeren gaat via mij. Beoordeel ik zelf wel of het gepast is of niet, daar heb ik Apple niet voor nodig
Kalipeen @-Colossalman-2 maart 2023 21:19
Papa wat is squirten en waarom ben jij daar Expert in? :+
bazs2000 @Kalipeen5 maart 2023 18:30
Klinkt als een kind dat uitleg nodig heeft maar geen vader die daar zijn vingers aan brandt. :D
tw_gotcha @-Colossalman-2 maart 2023 22:29
dat is zeker niet makkelijk, alleenstaand!
Eochaidh @mortal3 maart 2023 12:51
En wat als die keuze bijvoorbeeld als gevolg heeft minder (gezond) eten vanwege inkomen verlies? De aanname dat je iets kunt laten schieten zou ik niet zo snel maken.
denkster @Eochaidh3 maart 2023 19:03
Gezonde voeding kost niet het leeuwendeel van een inkomen.
Huur, zorgverzekering, energie (stop verspilling!), vervoer (eis goed OV!), dat zijn de onvermijdelijke hoge kosten.
bazs2000 @mortal5 maart 2023 18:30
Makkelijk gezegd, geen kinderen zeker?

Als alleenstaand vader had ik heel wat balletjes om hoog te houden. De meeste tijd en aandacht ging uit naar mijn kind maar ondertussen moet de schoorsteen ook roken.

En als je de schoorsteen eenmaal stabiel aan het roken hebt dan komen variabelen als "ziek" en "uitgevallen uren op school" om de hoek kijken. Je leert heel goed schipperen met de beschikbare tijd maar de werkgever is maar flexibel tot zo ver!

En wanneer je een eigen bedrijf hebt is het nog moeilijker, je kunt jezelf laten inhuren als consultant maar je zult de uren draaien zoals afgesproken en het liefst meer. Heb je daar ervaring mee? Wellicht niet, anders had je de opmerking niet geplaatst.
ikweethetbeter @i-chat3 maart 2023 09:47
Dus dan los je DAT op
Hoe? Ouders een opvoedcursus geven? Naast dat de opkomst nihil is, snappen de meeste ouders het probleem niet. Dit is niet "even" op te lossen!
Informatieavonden, speciale lesprogramma’s
Ik heb wel eens een info avond georganiseerd. Het zijn altijd dezelfde betrokken ouders die komen, en de ouders die je wil bereiken, die komen niet.
En niet van dat gewauwel met programeren en legoblokjes
Basis inzicht in programmeren en waarschuwen voor de gevaren van internet zijn twee totaal verschillende dingen.
Maar gewoon zelf leren nadenken over nigeriaanse prinsen, cyberpesten en het nadenken over wat je op het internet zet
Hoe bescherm je kinderen als de ouders het inzicht en de kennis niet hebben?
ZTM @iAR2 maart 2023 17:18
Maar dan alsnog is het niet aan bedrijven en of de overheid om te bepalen wat we wel en niet mogen zien/lezen of gebruiken. (Op extreme dingen na)

De overheid bijvoorbeeld is bij mij al af gegaan omdat ze media hebben verboden, dat vind ik extreem ver gaan en had nooit mogen gebeuren, helemaal gezien ze steeds zeggen dat ze democratisch zijn.
DataBass @ZTM2 maart 2023 17:40
Geen populaire stelling vrees ik maar een bedrijf kan natuurlijk wel gewoon doen met hun eigen producten en diensten dat ze zelf willen. Wij kunnen kiezen het dan niet te gebruiken. ;)

Nou vind ik zelf ook dat ze niet zoveel uithalen hiermee en je met Safari op de iPhone gewoon nog steeds alles gaat vinden, he, eens hoor. Maar het is wel hun product en service dus tjah ... :)
tw_gotcha @DataBass2 maart 2023 17:52
precies, we schijnen te denken dat de grote tech zich verantwoordelijk moeten gedragen, maar dat doen ze maar tot op zekere hoogte. Een bedrijf heeft niet zoveel moraal, zeker niet een bedrijf met aandeelhouders. Ze maken gewoon hun eigen keuzes.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 23 juli 2024 19:05]

tw_gotcha @ZTM2 maart 2023 17:54
democratie betekent dat je met iedereen rekening probeert te houden. Niet dat alles mag.
Verwijderd @tw_gotcha2 maart 2023 18:22
democratie betekent dat je met iedereen rekening probeert te houden
Oh ja?
Deckkie @Verwijderd2 maart 2023 18:52
In de meeste pure vorm heb je misschien gelijk. In Nederland is het echter zo dat minderheidsgroepen beschermd horen te worden (daarvoor hebben wij een grondwet). Kinderen beschermen is daarbij misschien nog wel belangrijker omdat zij zelf geen directe invloed op de democratie hebben.
moonlander @iAR2 maart 2023 18:27
De ouders ook niet, denken at kinderen het vaak nog beter weten dan de ouders
smirri @iAR3 maart 2023 09:00
Ik ben zelf ouder en we hebben een aardig beleid mbt mobieltjes en schermtijden.
Die schermtijden zijn nog wel te hanteren, maar wat ze precies doen blijft toch lastig.
Oudste (12 1ste klase) heeft een Apple. Al haar socials staan gelocked op 15min in totaal per dag en in het weekend 30 min. Maar wat ze in die periode te zien krijgt dat kan ik allemaal niet beoordelen.

Ik ben wel benieuwd of je daar een goede oplossing voor hebt, want ik ben er nog niet achter behalve tijd beperken op van alles.
iAR @smirri3 maart 2023 10:21
Nee, helaas. Ik heb ook geen kinderen.
Wat vrienden van me doen, is praten over wat ze doen: heel open. Met andere woorden: je hoeft je niet te schamen voor wat je kijkt, ze vragen het uit interesse of voor als ze vragen hebben over wat ze zien.
Daarnaast kijken ze wel eens in de geschiedenis van YouTube.
TWeaKLeGeND @smirri3 maart 2023 14:48
Jazeker. Praten met je dochter is daar de beste oplossing voor. Kom je daarmee achter alles? Zeker niet. Maar dat wil je ook niet, wat je wilt is dat je haar kan vertrouwen (en zeker ook andersom!) en dan kom je toch echt weer grotendeels terug op opvoeden en niet op altijd meekijken of zaken technisch beperken. Uiteraard is ieder kind anders maar beperkingen opleggen op deze manier is redelijk vaak toch wel aanleren beperkingen te omzeilen en de regels van pap als niet altijd even belangrijk te zien en dat is niet altijd even onschuldig.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 23 juli 2024 19:05]

systemshock @iAR3 maart 2023 14:56
Toen ik met ouders bij een bijeenkomst was, snapte ik niet dat ouders zo lastig deden over mobieltjes.
Ik vertelde dat ik alles dicht had gezet en ze niet apps kunnen installeren en/of gebruiken zonder mijn goedkeuring via de app. Internet browser staat standaard uit. De rest zijn apps die ik van te voren valideer.

De ouders zeiden dat kinderen altijd wel een manier vonden om dit te omzeilen en dat dit niet mogelijk is.
Maar ik kon ze zien dat ik precies zie wat en hoelang ze de apps en de telefoon gebruiken. Dit doe ik met alles, zoals de Switch, de Xbox, zelfs de pc.

Het probleem is dat ouders zich niet verdiepen, maar ook dat het niet veel bekend wordt gemaakt.
Onbekend maar onbemind denk ik dan maar.

Ik denk dat het goed is als ouders een informatie avond zouden volgen over de risico's en eventuele oplossingen voor kinderen en de digitale snelweg en bij behorende techniek (telefoon, laptop enz).

Maar ik heb nog niet gezien dat dit wordt aangeboden als informatie avond en lesprogramma.
Wellicht omdat ik er niet naar zoek en het zelf probeer uit te vogelen. (wat best goed lukt)

Ik zou er zelf bijna iets voor willen opzetten, desnoods via Youtube.
Maar ik heb gewoonweg hier de tijd niet voor.

[Reactie gewijzigd door systemshock op 23 juli 2024 19:05]

NovapaX @himlims_2 maart 2023 17:20
Het feit dat je er als ouder (redelijk) op kunt vertrouwen dat de leeftijdsinstellingen voor content op je devices ook effectief zijn, kunnen zeker onderdeel uit van de 'opvoeding en begeleiding'.

In de praktijk kun je als ouder niet continu met je kind meekijken. (dat zullen ze ook niet waarderen)
Je kunt veel uitleggen en opvoeden. Maar je wilt ze ook beschermen tegen ongeschikte zaken waar ze (in hun ogen in ieder geval) niet om gevraagd hebben. (een foutje is zo gemaakt, de gevolgen kunnen groot zijn)

Natuurlijk kun je je kinderen niet continu te beschermen tegen alles, maar op bepaalde leeftijden hoeven ze ook nog niet alles te weten en hou je zaken gewoon simpelweg nog buiten hun wereld.

Een kind moet al zoveel. Het is fijn als ze in een (relatief) veilige omgeving onbezorgd kunnen ontdekken.
Zoals kleine kinderen dat ook in een zandbak doen in de tuin. Daar liggen als het goed is ook geen landmijnen verstopt. En je laat je schaar ook niet slingeren als je een ondernemende peuter rond hebt lopen.
Je 9-jarige kan prima zelf knippen, maar mag de cirkelzaag echt nog niet zelf gebruiken. Zelfs niet als ik hem een hele dag uitleg en instructie heb gegeven.
Zelfde geldt in mijn ogen als ze ouder worden voor het gebruik van andere 'gereedschappen'.

Uiteraard geldt wel dat dit per kind (en ouder) verschillend is. De bedrijven trekken echter vrij harde grenzen (leeftijd x) en gaan daarbij natuurlijk ook nog eens aan de 'veilige kant' zitten.
Als ouder kun je dan toch gewoon die app wel installeren (de leeftijdsblokkade negeren voor die specifieke app)? Geeft je gelijk de mogelijkheid om mogelijkheden en de de potentiële gevaren te bespreken met je kind.

[Reactie gewijzigd door NovapaX op 23 juli 2024 19:05]

willieverhoef @NovapaX3 maart 2023 07:13
En het internet heeft ook deze filter?. Zodra de browser is opgestart kunnen ze alles bereiken.
Cergorach
@himlims_2 maart 2023 17:22
Tja... Of je hebt niet de juiste mobiele telefoon gekocht voor je kids:
https://en.wikipedia.org/wiki/Chatter_Telephone
;)
Of je weet niet hoe je je telefoon netjes moet beveiligen voor je kids. Dat weerhoud je kids natuurlijk er niet van om mee te kijken bij iemand anders, net zoals dat vroeger ging...
klakkie.57th @himlims_2 maart 2023 17:54
Ik denk dat Apple wil vermijden dat ze aangeklaagd worden voor medeplichtigheid. Misschien niet meteen in België of Nederland, maar in VS is alles mogelijk
lenwar
@himlims_2 maart 2023 19:24
Ja en nee. Die filters kunnen er voor zorgen dat je er niet per ongeluk op komt. Dat is al 2-0 natuurlijk.

Men moet inderdaad niet de illusie hebben dat ze mensen die echt per se porno willen zien volledig kunnen blokkeren.
Sterker nog. Het kan er voor zorgen dat alleen de hele foute dingen er doorheen komen aangezien de main stream commerciële porno actief meewerkt om gefilterd te worden in tegenstelling tot de illegale/obscure zaken.

Ik snap overigens wel dat men het wel wil proberen. Je kan je kinderen wel vertellen begeleiden enzovoorts, maar als ze hitsig zijn, zijn ze hitsig. En als ze in een hitsige bui dan toch een filmpje van zichzelf maken en doorsturen, kan dat erg vervelend uitpakken.

Daarnaast kan porno voor een verkeerd zelfbeeld zorgen. (Jongens denken dat ze ‘te klein’ zijn, denken dat ze misvormt zijn omdat ie niet kaarsrecht is of snappen niet dat de borsten van hun vriendinnetje platvallen als ze op de rug ligt. Meisjes kunnen onzeker worden omdat die van hen niet zo perfect mooi/symmetrisch ‘zonder flapjes’ is.
Want tsja, er staat nooit bij dat zowel de mannen als de vrouwen allemaal cosmetische operaties hebben laten ondergaan aan hun geslachtsdelen…

Ook hier geldt natuurlijk begeleiding, informeren, enz, maar ja. Dat kan ingewikkeld zijn. Ga jij je zoon van 14 duidelijk maken dat die mannen vergrotingsoperaties/injecties hebben gehad?

Ik vind het in elk geval een ingewikkelder dan jij doet voorkomen..
nzall @himlims_2 maart 2023 18:10
Ik ben zelf volwassen, maar ik heb de Reddit iOS app evenals Apollo Reader, en beiden staan mij gewoon toe om in te loggen met een Reddit account met eender welke subreddits op de feed waarmee ik rechstreeks zonder de app te moeten verlaten of zelfs maar een in-app browser te openen dingen kan zien die de verbeelding tarten. Ik snap eerlijk gezegd niet waarom Apple nog probeert om de zondvloed tegen te houden gezien het triviaal is om de meeste blokkades te omzeilen. In dat opzicht hoop ik dat als volgend jaar die alternatieve appstores er zijn Apple zich meer een rol zal aanmeten als Valve waarbij ze enkel nog ingrijpen voor apps die trollen of illegale handelingen maken.
himlims_ @nzall2 maart 2023 18:23
Beide apps hebben een 17+ leeftijd gekoppeld aan de app

in artikel staat ook deze app wel geaccordeerd wordt als de huidige leeftijd van 4+ wordt aangepast naar 17+ (zoals bij Reddit en Apollo ook het geval is)
Luminair @nzall2 maart 2023 18:25
Het punt is dat als je een ouder bent je binnen een family zo'n device kunt instellen als minderjarig, met allerlei instellingen van dien. Dat zorgt er dan voor dan bepaalde apps niet kunnen worden geïnstalleerd, maar ook dat apps limieten kunnen worden opgelegd. Zo ook voor Apollo: Reddit heeft zelf een eigen NSFW markeringsysteem, en als je zo'n 'child account' / parental controls geactiveerd hebt, kan dat soort content worden uitgesloten. Belangrijk: als app-maker dien je daaraan te voldoen als je mogelijk dergelijke content gaat serveren.

Als je als ouder de browser uitzet (of met een allow-list beperkt tot bepaald 'safe' URLs'), en bij al die apps alle NSFW content er uit kan filteren, dan heb je al redelijk veel er uit gefilterd hoor. Dat is trouwens ook een van de redenen dat Apple zo moeilijk doet over 3rd party browsers.

Je kunt dit ook zelf uitproberen door in de settings app op Parental Controls te zoeken.
Ik snap eerlijk gezegd niet waarom Apple nog probeert om de zondvloed tegen te houden gezien het triviaal is
Omdat het moet. Vanwege allerlei wetgevingen, overheden en instanties dient dat stukje parental controls er gewoon te zijn, en in elk geval een bepaald minimum van effectiviteit hebben.

Ik snap dat het voor jou en mij als Tweaker mogelijk makkelijk te omzeilen is (alhoewel, volgens mij valt dit nog tegen hoor: ik had een tijdje terug een parental control op mijn telefoon gezet om social media te minderen, en de code weggegooid -- ik kon die er zonder account password reset niet af krijgen!), maar durf te wedden dat menig 9-jarige daar toch wat meer moeite mee heeft. En onthoud: dit zijn niet de matige web-proxies waar wij mee zijn opgegroeid. Dit zijn serieus gesloten systemen.
ALittleTooLate @himlims_2 maart 2023 17:16
Ze zijn zelf waarschijnlijk bezig met een large language model die ze in ios willen integreren.
devilkin @ALittleTooLate3 maart 2023 07:59
Niet onmogelijk.
jpsch @himlims_2 maart 2023 19:02
School, waar ik altijd de digiboarden aan zie staan als ik er langs loop.
En daarna alles via Magister op de vervolgscholen.
Edgarz @himlims_2 maart 2023 19:43
Als je als ouder dat niet reguleert dan ben je mi een beetje nalatig.

100% onmogelijk zal het nooit zijn/worden maar de opvoeding is er voor om je kinderen daar tegen te beschermen.
GertMenkel @himlims_2 maart 2023 20:28
Ik weet dan ook zeker dat als Apple porno op iPhones kom blokkeren, ze het zo snel mogelijk zouden doen.

Apple mag zelf kiezen wat voor risico's ze wel of niet in hun store willen hosten (zodra je externe stores kan installeren, dan). Ze willen de iPhone als platform verkopen, niet als telefoon, iets waar je voor kiest zodat je in de warme boezem van moeder Apple veilig wordt gehouden tegen de kwaden van de onlinewereld.

Alles wat inhoud kan genereren, moet worden gemodereerd, eventueel automatisch. Op grote spelers na zijn er meer dan genoeg apps geweigerd in de app store omdat je inhoud niet kon rapporteren of moderatie afwezig leek te zijn. Bij ChatGPT zou je deze moderatie ook kunnen inbouwen maar ik zie niet hoe je die effectief kunt maken.

Ik ben dan ook totaal niet verbaasd dat ze onvoorspelbaar gedrag als dit willen tegenhouden. Met hoe Bing de afgelopen tijd een paranoïde mentale breakdown had, snap ik hun terughoudendheid ergens wel.
Slyceth @himlims_2 maart 2023 23:33
Daar heeft bijna geen ouder, en zeker geen onderbetaalde leraar tijd voor helaas
Verwijderd @himlims_3 maart 2023 03:22
Niet iedereen is zo dom… er zijn ook leraren die de studenten de opdracht geven om te werken met bijvoorbeeld ChatGPT. Ze moeten dan opdrachten uitschrijven hoe ze de beste prompts kunnen maken en manipuleren om betere resultaten te krijgen. En daarna uitleggen waarom ze denken dat een bepaalde prompt goed werkt.

Niet iedereen is tegen vooruitgang.
MatthijsZ @himlims_3 maart 2023 10:59
Gaat om verschil: “je kunt het zien als je je best doet” versus “je loopt er tegenaan terwijl je iets anders aan het doen was”. Daar zijn de filters voor

Beetje zoals je vroeger de minder afdeling had in de bibliotheek.
redboyke 2 maart 2023 18:38
Games waar je dan honderden euros aan transacties kunt uit geven vanaf 12 jaar is dan wel veilig he apple? Terwijl de terms van het spel zelf zegt dat het 18+ is geeft apple een 12 jarige rating in the app store.

Gemailed met esrb om door te geven dat rating verkeerd is. Hun zeiden dat de game 18+ is maar dat apple zelf ratings geeft aan games op hun eigen appstore.

Door gegeven aan apple hun zeiden dat ze het nog eens gingen bekijken voor review.

Niks aan veranderd.

[Reactie gewijzigd door redboyke op 23 juli 2024 19:05]

supersnathan94
@redboyke2 maart 2023 20:23
Het verschil is alleen wel dat je dmv parental controls in-app betalingen gewoon volledig uit kunt zetten. Dat gaat met deze functionaliteit niet.
Groningerkoek @redboyke2 maart 2023 21:34
Het is heel normaal dat games met in-app purchases voor jonger dan 18 worden gekwalificeerd, ons kind heeft volop van dat soort games en via parental control voorkomen wij dat hij daar iets mee kan.
magnifor 2 maart 2023 16:54
Oké, kinderen kunnen dus wel apps installeren als FB, Snapchat, Instagram en TikTok maar een AI bot mag weer niet 😂

Gekke Amerikanen.
flaskk @magnifor2 maart 2023 16:59
Dat zou officeel wel 18 plus zijn.

Hier in Nederland kunnen we er ook wat van, sterretjes(vuurwerk) mag je onder de 16 ook niet afsteken 😅

Maar alsof een puber niet weet hoe hij de boel moet omzijlen om wat content te zien die eigenlijk nog niet bedoeld is voor hem.
Cergorach
@flaskk2 maart 2023 17:18
Hier in Nederland kunnen we er ook wat van, sterretjes(vuurwerk) mag je onder de 16 ook niet afsteken 😅
Ik heb mij laten vertellen dat sterretjes juist voor de meeste ongelukken zorgen bij klein vuurwerk. Het hart van de vlam kan een temperatuur hebben van 1100C. Bij een dergelijke temperatuur smelten metalen als aluminium, koper, goud en zilver.

Ik heb het ook altijd dood eng spul gevonden, zelfs als volwassen!

Dus zelfs waarbij je denkt dat het onzinnig is, kan het zo zijn dat het daadwerkelijk een hele goede reden heeft. Of dat ook het geval is bij Apple die ChatGPT integratie afkeurt in een email applicatie blijft natuurlijk de vraag...

Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterretje_(vuurwerk)
moonlander @flaskk2 maart 2023 19:07
Sterretjes is het gevaarlijkste vuurwerk eigenlijk
Davidoff1976 @moonlander2 maart 2023 21:04
Hoeveel mensen waren er ook alweer overleden door sterretjes?
Verwijderd @Davidoff19763 maart 2023 01:44
Is gevaar enkel overlijden? Of zijn levenslange brandwonden ok voor jou?
uiltje @moonlander3 maart 2023 13:05
Enige voordeel van een sterretje is dat het ding redelijk voorspelbaar is nadat ie is aangestoken en dat de wegspringende vonken grotendeels ongevaarlijk zijn. Voor de rest kan ik me erin vinden. Het aan kinderen geven en dan zeggen dat het "koud vuur" is is het domste wat je kan doen in ieder geval.
david-v
2 maart 2023 17:15
En een anonieme zoekopdracht op google levert geen "kindonvriendelijke" berichten op? alles wat op tiktok, snapchat, facebook enz voorbij komt is wel geschikt voor kindertjes? dit is wel een beetje cherry picking als je het aan mij vraagt.

Edit: Niet in de gaten gehad dat de reden van afwijzing komt omdat de app een 4+ classificatie heeft.

[Reactie gewijzigd door david-v op 23 juli 2024 19:05]

Luminair @david-v2 maart 2023 18:33
Apple zou de app wel willen goedkeuren als de ontwikkelaar aangeeft dat het voor 17 jaar en ouder is. Momenteel is de app voor 4 jaar en ouder.
Dit stukje sloeg je mogelijk over bij het lezen.

Als een app willekeurige content kan tonen, er wordt aangegeven dat het voor 4+ jaar is, en geen fatsoenlijke support voor parental controls heeft -- dan is het niet zo gek dat ze het weigeren. Bij een browser kun je een allowlist instellen, en volgens mij heeft de Google zonder account ook alleen maar safe search.
david-v
@Luminair2 maart 2023 19:23
Ah check, dat had ik inderdaad niet goed gelezen. Dan snap ik de reden van afwijzing beter. Dank voor de correctie.
Slashdotter 2 maart 2023 16:58
Snapchat gebruikt toch ook ChatGPT? Is die wel toegestaan?
devices @Slashdotter2 maart 2023 19:50
Snapchat is geen 4+ app in de Google play store, tenminste. Wellicht in Apple App Store is het anders.
Carlos0_0
@devices2 maart 2023 19:59
12+ effe gechecked
Blizz @devices2 maart 2023 20:13
12+ https://apps.apple.com/nl/app/snapchat/id447188370
rijnsoft 2 maart 2023 17:26
Maar het is een mail app. Een kind kan er dus ook foute emails mee ontvangen. Logica dicteert dan dat alle mail apps verboden moeten worden.
doctormetal @rijnsoft2 maart 2023 18:39
Dat was mijn gedachte ook al. Op die basis zou Apple die app al eerder verboden moeten hebben voor het kunnen ontvangen van "ongeschikte" berichten.
Victorppp 2 maart 2023 16:56
Die bot genereert dat toch alleen als je er specifiek om vraagt? Dus dan word het probleem toch alleen maar netjes gegenereerd zodat ze daar wat meer informatie over hebben ;)
denios 2 maart 2023 17:08
Apple weer met haar bizarre censuur.
Heeft weinig met kinderen te maken, als volwassene wordt je door Apple ook betutteld en verteld wat je wel en niet mag op je eigen device.
Zeehond FP Admin / FP PowerMod / Moderator Wonen en Mobiliteit 2 maart 2023 17:17
Als ik zo naar het plaatje kijkt van de gegenereerde mail uit de korte zin tekst vindt ik het wel een erg onnodig lang wollig verhaal. Kost behoorlijk meer tijd om te lezen dan gewoon die korte zin met misschien nog een bedankje erbij.

Of gaan we straks onnodig lange gegenereerde mails versturen die vervolgens door de lengte weer samengevat worden door de ontvanger?
brinkkemper @Zeehond3 maart 2023 00:27
Ja! Deze reactie zocht ik. Het is toch raar dat je een perfecte bondige mail schrijft waar een AI allemaal fluf aan toe voegt, zodat de ontvanger een AI wil gebruiken om al die fluf eruit te halen. 8)7
GeroldM
@Zeehond3 maart 2023 00:53
Genereeer je mail berichten met ChatGPT...en de ontvanger moet ChatGPT gebruiken om het kort samen te vatten.

Bij wie bovenstaande niet de gedachte 'oplossing op zoek naar een probleem' naar boven komt, die heeft al of is druk bezig die gifbeker leeg te drinken.

Waarbij ik nog wel enigzins iets goeds vind van de mogelijkheid om een voice-bericht in een messenger in te spreken en deze via de messener te versturen, waarna de ontvanger een voice-bericht inspreekt en verzend als response. Je zou dat net zo goed kunnen doen in een normaal telefoongesprek. Echter, het terugspelen als je een deel of het gehele bericht bent vergeten is soms wel prettig. De vertraging tussen de zender en ontvanger kan ook nog enigzins nuttig zijn. Daardoor krijgen voice-berichten enkele eigenschappen van email. Diiezelfde eigenschappen die ervoor zorgen dat email als (bijzonder) oude standaard nog altijd word gewaardeerd.

Maar een automaton iets laten genereren wat dezelfde (of andere) automaton moet inkorten...wat is dan het werkelijke nut van een ChatGPT email te laten genereren?

ChatGPT kan veel nuttiger worden ingezet bij andere taken.

En als we het er toch over hebben, als ik een ander iets vraag en de ander beantwoord met een ChatGPT gegenereerde tekst, wat is dan nog het nut van iets vragen aan een ander. De reden om iets te vragen aan een ander is omdat je van het inzicht/expertise van die ander gebruik wil maken. Maar als de door ChatGPT gegenereerde antwoord voldoet, wat is het werkelijke nut van de ander dan nog?

Kan ik het net zo goed zelf aan ChatGPT vragen. Nou moet je (nog) kanttekeningen maken en met reservatie het ChatGPT antwoord benaderen. Maar als de volgende versies van ChatGPT hierin verbeteren, dan is persoonlijke interactie niet meer nodig. En verliezen jarenlang opgebouwde know-how/expertise hun waarde.

Misschien zie ik teveel filosofische beren op de weg.
Lanfear89 2 maart 2023 17:23
Ah ja, het klassieke "Think of the children!" argument. Laat ze nou eens een keer consequent zijn met die onzin excuses in plaats van afhankelijk te zijn van 'wie er vandaag achter het bureau zit'.
Hoe willen ze dit dan verdedigen
Er zijn veel apps met AI-functies in de App Store en kinderen kunnen veel daarvan installeren

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