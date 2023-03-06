Apple keurt app met ChatGPT-integratie zonder wijzigingen goed na afkeuring

Apple heeft de update van een app die ChatGPT integreerde goedgekeurd, nadat het bedrijf de app eerder meerdere malen afkeurde. De ontwikkelaar heeft niets gewijzigd aan de app, maar de wijziging kreeg wel media-aandacht.

Apple heeft de app zonder wijzigingen vlak voor het weekend toegelaten in de App Store, schrijft The Wall Street Journal. Apple had aan de ontwikkelaar gevraagd om contentmoderatie in te bouwen vanwege de ChatGPT-integratie en de ontwikkelaar had al eerder gezegd dat hij dat had gedaan. Toch bleef Apple de app afkeuren.

Apple maakte zich volgens de appreviewers zorgen dat kinderen met de app ongepaste content konden genereren door de integratie van ChatGPT. Het gaat om een mailapp, Bluemail, die op basis van eerdere mails met de ChatGPT-integratie nieuwe mails kan opstellen. Er zijn geen officiële regels rond kunstmatige intelligentie die content kan genereren voor de App Store.