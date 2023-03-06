Qualcomm-topman zegt dat Nothing Phone (2) soc van vorig jaar krijgt

De Nothing Phone (2) krijgt een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 van vorig najaar, in plaats van de nieuwere Snapdragon 8 Gen 2. Dat claimde een topman van Qualcomm in een LinkedIn-post. De post is inmiddels aangepast.

Nothing Snapdragon 8+ Gen 1

Nothing zelf zei alleen dat het ging om een Snapdragon 8-soc, maar Qualcomm-topman Alex Katouzian zei op LinkedIn volgens 91Mobiles dat het ging om een Snapdragon 8+ Gen 1. Inmiddels heeft hij de post aangepast en staat er 'Snapdragon 8'.

Het merk kan kiezen voor die soc van vorig jaar voor de aankomende telefoon om kosten te drukken. De Phone (1) heeft een Qualcomm Snapdragon 778G+ en dat is een soc voor midrange-telefoons. De Nothing Phone (1) kwam uit voor 469 euro.

De Phone (2) moet later dit jaar uitkomen en het zal gaan om de tweede telefoon van de fabrikant. Nothing kondigt later deze maand wel nieuwe oordopjes aan. Nothing heeft nog niet gezegd wanneer precies zijn volgende smartphone zal uitkomen.