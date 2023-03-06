Qualcomm-topman zegt dat Nothing Phone (2) soc van vorig jaar krijgt

De Nothing Phone (2) krijgt een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 van vorig najaar, in plaats van de nieuwere Snapdragon 8 Gen 2. Dat claimde een topman van Qualcomm in een LinkedIn-post. De post is inmiddels aangepast.

Nothing Snapdragon 8+ Gen 1
Nothing Snapdragon 8+ Gen 1

Nothing zelf zei alleen dat het ging om een Snapdragon 8-soc, maar Qualcomm-topman Alex Katouzian zei op LinkedIn volgens 91Mobiles dat het ging om een Snapdragon 8+ Gen 1. Inmiddels heeft hij de post aangepast en staat er 'Snapdragon 8'.

Het merk kan kiezen voor die soc van vorig jaar voor de aankomende telefoon om kosten te drukken. De Phone (1) heeft een Qualcomm Snapdragon 778G+ en dat is een soc voor midrange-telefoons. De Nothing Phone (1) kwam uit voor 469 euro.

De Phone (2) moet later dit jaar uitkomen en het zal gaan om de tweede telefoon van de fabrikant. Nothing kondigt later deze maand wel nieuwe oordopjes aan. Nothing heeft nog niet gezegd wanneer precies zijn volgende smartphone zal uitkomen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 06-03-2023 18:44 20

06-03-2023 • 18:44

20

Lees meer

Nothing Phone (1)

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Nothing Phone (1) krijgt geen Android 16
Nothing Phone (1) krijgt geen Android 16 Nieuws van 22 mei 2025
Nothing presenteert Nothing Phone (2) op 11 juli
Nothing presenteert Nothing Phone (2) op 11 juli Nieuws van 13 juni 2023
OnLeaks publiceert renders van Nothing Phone (2)
OnLeaks publiceert renders van Nothing Phone (2) Nieuws van 5 juni 2023
Nothing Phone (2) verschijnt in de zomer en is voor het eerst te zien
Nothing Phone (2) verschijnt in de zomer en is voor het eerst te zien Nieuws van 3 mei 2023
Nothing kondigt over twee weken Ear (2)-oordopjes aan
Nothing kondigt over twee weken Ear (2)-oordopjes aan Nieuws van 6 maart 2023
Nothing werkt mogelijk aan een speaker, render toont design
Nothing werkt mogelijk aan een speaker, render toont design Nieuws van 3 maart 2023
Nothing Phone (2) krijgt Snapdragon 8-processor
Nothing Phone (2) krijgt Snapdragon 8-processor Nieuws van 1 maart 2023
Meer producten en artikelen
Smartphones Nothing

Reacties (20)

-Moderatie-faq
20
20
17
0
0
1
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Ruw ER 6 maart 2023 19:16
Prima toch. Ga je niets van merken in dagelijks gebruik. Ik vind het een slimme keuze. Restpartijtje opkopen en gaan.
Ben ook benieuwd wat Apple dit jaar gaat doen. Afgelopen jaar hebben die ook geen nieuwe chipset in 2 modellen gezet.
RuddyMysterious @Ruw ER6 maart 2023 19:22
Prima toch.
Zéér prima! Want de Snapdragon 8+ Gen 1 is samen met de Snapdragon 8 Gen 2 gebakken bij TSMC wiens nodes veel efficiëntere chips opleveren dan Samsung (als chipbakker) wiens chips veel meer verbruiken, waaronder de Snapdragon 8 Gen 1 (non-plus).
Coolstart @Ruw ER6 maart 2023 19:59
Dat voel je idd niet in het dagelijkse gebruik. Zeker niet als je een snelle SSD gebruikt voelt de interface snappy aan.

Bij Apple is dat natuurlijk iets anders, daar gaan ze software matig bepaalde functies koppelen aan het type SOC. Bijvoorbeeld Video achtergrond boukeh is enkel in 4K beschikbaar met de A16 soc in the Iphone 14 pro. Maar verder voel je het verschil niet tussen een A14,A15,A16 etc.

Ik Gen 1 of gen 2 maakt niet zoveel uit. Ik hoop vooral dat Ifixit de Nothing 2 veel punten kan geven wan Nothing 1 kwam er niet zo goed uit met 3 op 10.

Spijtig om te zien dat SOC's zo snel zijn al na een paar jaar en geen ondersteuning meer krijgen van de fabrikant. Dat is het enige nadeel van een oudere SOC.
FPSUsername @Ruw ER6 maart 2023 20:55
Alleen dan hopen dat er nog enigzins ondersteuning is. Qualcomm (CAF) sources zijn vaak al na 2 jaar dood en ligt het verder bij de fabrikant om major android versies door te voeren.
Probook8979 @Ruw ER6 maart 2023 19:26
Nee hoor. Snapdragon 8 gen 1 heeft namelijk overheat issue.

Deze chipset zou je dus moeten vermijden.
PaT Moderator Mobile @Probook89796 maart 2023 19:30
Dat was toch enkel bij de niet + versie van de 8 gen 1?
Probook8979 @PaT6 maart 2023 19:41
Ook bij de plus versie.
Jeroenneman @Probook89796 maart 2023 19:47
Niet bij de plus versie. Check your facts.
DonJunior @Jeroenneman6 maart 2023 21:37
Dan zou het je zelf wel sieren om juist met een goede bronvermelding te komen. Dit is een beetje karig zo.
Jeroenneman @DonJunior7 maart 2023 10:05
https://www.xda-developer...lcomm-snapdragon-8-gen-1/
jochem1998 @Probook89796 maart 2023 19:46
Bron? Vgm was dit fixed in de plus versie ivm andere leverancier..
Jazco2nd @Probook89796 maart 2023 23:07
Neehoor, de plus versie is zo koel als een koelkast :)
erikieperikie 6 maart 2023 19:41
Ik was altijd al blij met de 600-serie soc in m'n vorige twee telefoons. De NP (1) was dus al goed geweest voor mij met een nieuwere soc uit de 600-serie, maar het is zelfs een 778G+ uit de 700-serie. Voor mijn gebruik zou ik amper iets merken van een soc uit de 800-serie. Wellicht laadt een appje iets sneller, maar Android timmert hard aan de weg om apps steeds sneller te laten starten. Dit zou alleen handig zijn bij het laden van grote apps zoals spelletjes, wat ik amper doe. Het helpt dat ik de 12GB-versie heb, waardoor (in theorie) meer apps in het geheugen kunnen blijven staan voordat hun proces wordt beëindigd. Dat is nog veel sneller wisselen dan telkens een app opnieuw in het geheugen te moeten laden.

Is het overigens zo dat hoe krachtiger de soc, hoe energie-onvriendelijker hij doorgaans is? In theorie kan een snellere soc meer verbruiken tijdens piekmomenten, dus heeft bij hetzelfde gebruik een langzamere soc een langere batterijduur? Dan is langzamer soms ook juist beter (voor iemand als ik).

[Reactie gewijzigd door erikieperikie op 23 juli 2024 08:30]

Yzord @erikieperikie6 maart 2023 19:48
Maar het doet ook langer ook berekeningen dan een snellere soc. Dus in verhouding zal je wellicht net zo duur uit zijn.

En dat ze de chip van vorig jaar pakken is gewoon slim. Die ligt in de uitverkoop en support van drivers is er opzeker nog wel een aantal jaar. En hij is snel zat voor een midranged priced telefoon.
nst6ldr @erikieperikie6 maart 2023 20:26
Is het overigens zo dat hoe krachtiger de soc, hoe energie-onvriendelijker hij doorgaans is?
Nee, eigenlijk niet. Als je twee dezelfde architecturen en chips hebt waarvan je er één omlaag klokt dan kan je verschil zien, maar dat is zelden het geval. Het procedé en de dikte van de lagen (nm) zijn belangrijker. Samsung doet dit bijvoorbeeld zeer slecht, waardoor Exynos en Tensor behoorlijk veel energie vragen ondanks de theoretisch gelijkwaardige prestaties ten opzichte van bijvoorbeeld sommige Snapdragons.
Jazco2nd @erikieperikie6 maart 2023 23:09
Vroeger had je geen 700 en was de 600 prima midrange. Nu heeft de 700 serie de taak een beetje overgenomen..
Toch is een 690 of 695 echt prima voor de meesten. De 680 heb ik geen ervaring mee.
Solaris 6 maart 2023 19:22
Zolang het niet duurder wordt dan €500,- is het prima.
dutchgio @Solaris7 maart 2023 13:19
Gezien ze voor het vorige model met een midrange SoC 469,- vragen verwacht ik niet dat ze dat gaan halen.
djoprel 6 maart 2023 19:49
Weet iemand hoe ze 'launch of Phone2' in deze LinkedIn post bedoelen? Is dit de start van de productie of het project in het algemeen? Bij een launch verwacht ik meestal ook een officiële aankonding met specificaties over het product en beschikbaarheid.
13art Moderator Mobile 6 maart 2023 19:49
Dat het de Gen 2 niet zou worden kon je op je klompen al aanvoelen. Was het wel zo geweest dan zouden ze dat wel meteen kenbaar hebben gemaakt. Nu hielden ze het vaag door alleen te benoemen dat het een Snapdragon uit de 8 serie zou worden.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.