Nothing Phone (2) verschijnt in de zomer en is voor het eerst te zien

Nothing heeft zijn Phone (2) officieel aangekondigd door middel van een teaserfilmpje. Daarop valt te zien dat het apparaat net als de Phone (1) een transparant design krijgt. De opvolger moet deze zomer verschijnen.

In het drie seconden durende filmpje valt verder een knipperend, rood lampje te zien. Waar dat voor dient is niet bekend, maar de Phone (1) had een soortgelijk lampje, al had dat wel een wat andere vorm. Op de Phone (1) lichtte dat lampje op als de telefoon aan het opnemen was. Daarnaast is te zien dat er een kleine schakelaar aanwezig is aan de achterzijde van de telefoon. Ook dat was al aanwezig op de Phone (1) en had voor de rest geen functionaliteit.

Er is nog weinig informatie bekend over de tweede telefoon van Nothing. Er is wel al aangekondigd dat de Nothing Phone (2) een Snapdragon 8-processor krijgt, maar om welke het precies gaat, zegt Nothing niet. Het is onbekend of de Phone (2) door de duurdere soc ook een hogere prijs krijgt. De Phone (1) kwam in juni 2022 uit voor 469 euro en onderscheidde zich door het gebruik van honderden ledjes aan de achterkant voor het maken van aangepaste patronen.