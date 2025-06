Meta blokkeerde sinds maart meer dan duizend unieke links met ChatGPT-malware

Meta heeft sinds afgelopen maart tien 'malwarefamilies' gevonden en meer dan duizend unieke malwarelinks geblokkeerd op zijn platformen die ChatGPT en soortgelijke AI-tools gebruiken als lokkertje, stelt het bedrijf in een rapport.

De malwarefamilies deden zich in officiële appwinkels onder andere voor als ChatGPT-browserextensies en mobiele apps, onthult Meta in zijn driemaandelijke Security Reports. In sommige gevallen bevatten ze, naast malware, echte ChatGPT-functionaliteiten, aldus het onderzoeksteam van de techgigant. De chief information security officer van Meta, Guy Rosen, zegt tijdens een persconferentie over het rapport dat 'ChatGPT voor kwaadwillenden de nieuwe crypto' is en verwacht dat het gebruik van generatieve AI voor misbruik de komende tijd flink zal toenemen, schrijft Reuters. Meta heeft de links die op zijn platformen werden gepost verwijderd, en heeft de gevonden browserextenties en apps gerapporteerd aan de beheerders van de appwinkels waarop ze worden verspreidt.

Volgens Meta worden vooral bedrijven vaak slachtoffer van dergelijke malware. Kwaadwillenden richten zich dan in eerste instantie op persoonlijke account die gelieerd zijn aan bedrijven, om op die manier toegang te krijgen tot de bedrijfsaccount. Meta zegt om die reden later dit jaar speciale 'Meta Work'-accounts uit te gaan brengen. Daarmee wordt het mogelijk om in te loggen op bedrijfsaccounts en de Business Manager-tools van Facebook te gebruiken zonder dat daar een persoonlijke account voor nodig is. Op die manier kunnen de bedrijfsaccounts niet overgenomen worden als een persoonlijke account wordt gehackt.

Daarnaast werkt het bedrijf aan een tool die gebruikers helpt bij het herkennen van malware en ze stap voor stap loodst door het proces om de malware te verwijderen. Hierbij worden ook antivirustools van derde partijen aanbevolen, stelt Meta. De tool wordt standalone, zodat deze ook buiten Meta's platformen gebruikt kan worden.