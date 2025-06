'Veiligheidsdiensten VS werken samen met Twitter en Meta tegen desinformatie'

Verschillende Amerikaanse veiligheidsdiensten zouden samenwerken met onder meer Twitter, Facebook en Instagram om diverse vormen van desinformatie te bestrijden. Dat suggereren uitgelekte en openbaar gemaakte interne documenten volgens The Intercept.

Onder meer het Department of Homeland Security en de FBI hebben naar verluidt 'nauwe banden' met sociale media als Facebook en Twitter. Het DHS zou bijvoorbeeld via een apart portaal van Facebook direct disinformatie kunnen melden via 'facebook.com/xtakedowns/login'. Dit zou alleen mogelijk zijn als er een overheids-e-mailadres wordt gebruikt. Instagram zou een vergelijkbaar portaal hanteren. De dochterbedrijven van Meta hebben niet op de openbaarmakingen gereageerd.

Twitter zegt in een verklaring tegenover het medium dat het platform niet 'coördineert met andere entiteiten voor contentmoderatie'. Uit rechtbankdocumenten blijkt wel dat het DHS in elk geval één Twitter-vertegenwoordiger heeft benaderd met informatie van de FBI over een mogelijke dreiging tegen 'de integriteit van het Amerikaanse politieke stemsysteem'. Twitter zou vervolgens intern hebben bekeken of de tweets inderdaad in strijd waren met gebruiksvoorwaarden.

Uit interne documenten van Homeland Security, die volgens The Intercept onder meer tijdens rechtszaken en door uitlekken naar buiten zijn gekomen, zou blijken dat er een strategie geformuleerd werd ter bestrijding van 'inaccurate informatie'. Onder meer onderwerpen als de coronapandemie, vaccinaties en het beleid rondom de conflicten in Afghanistan en Oekraïne zouden hieronder vallen. Deze onderwerpen zouden in specifieke gevallen aangekaart zijn bij sociale media.

The Intercept benadrukt dat het bestrijden van desinformatie sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 in het programma van het DHS is verwerkt. Onder president Biden zou vervolgens getracht zijn om de strijd tegen onjuiste, veelal met kwaadwillende bedoelingen gedeelde informatie openbaar te maken door het Disinformation Governance Board op te richten. Deze tak van Homeland Security werd na enkele maanden weer opgeheven vanwege de vele kritiek. Achter de schermen blijft het programma in de praktijk daarentegen nog steeds relevant voor het DHS, zo zou uit de documenten blijken.