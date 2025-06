AMD behaalt fors hogere omzet met verkoop van EPYC-serverprocessors

AMD heeft de cijfers van het derde kwartaal gepubliceerd en daaruit blijkt dat het bedrijf een aanzienlijk hogere omzet heeft behaald met het datacentersegment. De omzet uit de verkoop van EPYC-serverprocessors steeg aanzienlijk.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat het Data Center-onderdeel van AMD een van de groeimotoren is. De omzet steeg daar met 45 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden en kwam uit op 1,6 miljard dollar. Dat is ongeveer 28 procent van de totaalomzet die het bedrijf dit kwartaal noteerde. Het operationele inkomen binnen dit segment kwam uit op 505 miljoen dollar en dat is 31 procent van de omzet van 1,6 miljard dollar. Een jaar geleden was die verhouding nog 28 procent. Momenteel wordt de derde generatie van EPYC-processors gebruikt maar volgende week worden EPYC-processors uit de Genoa-serie uitgebracht. Deze serverprocessors beschikken over maximaal 96 cores en worden gebaseerd op de komende Zen 4-architectuur van AMD.

Een ander onderdeel dat vrij goed presteerde was Semi Custom. Dit deel van AMD levert onder meer chips voor de consoles van Sony, Microsoft en Valve. De omzet van deze tak steeg met 14 procent tot 1,6 miljard dollar. Volgens AMD was het afgelopen kwartaal het zesde kwartaal op rij waarin er een recordomzet werd behaald. Het bedrijf merkt op dat de vraag naar gameconsoles hoog blijft en dat Sony en Microsoft zich al voorbereiden op de feestdagen. Op het vlak van losse gpu's daalde de omzet, wat AMD wijt aan een niet al te hoge vraag van consumenten en omdat het bedrijf zich zegt te richten op het inperken van de gpu-inventaris. Donderdagavond zal AMD de volgende generatie gpu's presenteren op basis van RDNA 3.

Het Client-onderdeel presteerde minder goed dan AMD had verwacht. De omzet kwam uit op 1 miljard dollar en dat is een daling van 40 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf wijt dit aan een zwakke pc-markt en een 'significante inventartiscorrectie in de gehele pc-toeleveringsketen'. AMD verwacht dat de Ryzen 7000-cpu-verkopen zullen toenemen aangezien er meer AM5-moederborden aankomen voor zowel het mainstreampubliek als enthousiastelingen.

Onderaan de streep boekte AMD een totaalomzet van 5,6 miljard dollar. Dat is een stijging van 29 procent ten opzichte van een jaar geleden, maar de winst zakte flink in. Dat cijfer kwam uit op 66 miljoen dollar, terwijl er een jaar geleden nog een winst van 923 miljoen dollar werk gemaakt.