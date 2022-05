AMD: 2022 wordt een recordjaar voor verkopen semicustomchips voor consoles

AMD-ceo Lisa Su heeft tijdens een mondelinge toelichting in het kader van de presenatie van de kwartaalcijfers de verwachting uitgesproken dat 2022 een recordjaar zal worden voor specifiek het Semi-Custom-onderdeel dat chips levert voor onder meer de consoles van Sony en Microsoft.

Su noemde niet het groeipercentage voor specifiek het Semi-Custom-onderdeel, maar volgens haar gaat het om een significante groei ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar geleden. Deze groei is te danken aan de verkoop van semicustomchips voor de consoles van Sony en Microsoft, maar ze noemt ook specifiek de Steam Deck van Valve. Volgens de ceo zijn de verkopen van deze huidige consolesgeneratie 'hoger dan alle eerdere verwachtingen'.

Het Semi-Custom-onderdeel valt onder de Enterprise, Embedded and Semi-Custom-divisie. Die divisie noteerde een omzet 2,5 miljard dollar, een groei van 88 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. De groei bij deze divisie komt ook door de goede verkopen van EPYC-serverprocessors; volgens AMD was er in de laatste acht van de tien kwartalen sprake van een verdubbeling van de omzet bij het Server-onderdeel. Ook het Embedded-onderdeel deed het goed; de niet nader genoemde omzet van dit deel verdubbelde ten opzichte van een jaar geleden, met name door groei in de automotive-sector.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat AMD ook een goede drie maanden achter de rug heeft bij het Computing and Graphics-segment. De omzet kwam hier uit op 2,8 miljard dollar, een stijging van 33 procent op jaarbasis. Deze groei komt met name door de verkoop van Ryzen-cpu's en Radeon-gpu's, maar AMD geeft daar geen exacte cijfers van.

De resultaten van het eerste kwartaal van dit jaar zijn deels beïnvloed door de overname van Xilinx. Die overname werd op 14 februari afgerond. De totaalomzet kwam uit op 5,9 miljard dollar, een stijging van 77 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2021. Als Xilinx wordt weggedacht, boekte AMD in het afgelopen kwartaal een omzet van 5,3 miljard dollar. De winst kwam uit op 786 miljoen dollar, een stijging van 42 procent. De omzet van het afgelopen eerste kwartaal van dit jaar was ook 22 procent hoger dan de kwartaalomzet van de laatste drie maanden van 2021. Dat is opvallend, omdat de omzet in een eerste kwartaal doorgaans relatief wat lager is.