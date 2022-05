China geeft AMD goedkeuring voor Xilinx-overname van 31 miljard euro

De Chinese markttoezichthouder heeft AMD's overname van fpga-fabrikant Xilinx goedgekeurd. Chinese goedkeuring werd gezien als een van de laatste obstakels voor de overname. AMD gaf al aan dat het de overname in het eerste kwartaal van 2022 wil afronden.

De Chinese markttoezichthouder stelt wel enkele voorwaarden aan AMD, schrijft persbureau Bloomberg. Zo moet het bedrijf Xilinx-producten blijven leveren aan het land. Ook mag AMD 'niet discrimineren tegen Chinese klanten'. Die voorwaarden stelt de State Administration for Market Regulation nadat het vaststelde dat de overeenkomst de 'concurrentie zou kunnen uitsluiten of beperken', zo meldt Bloomberg. Reuters schrijft dat de fusieonderneming er ook voor moet zorgen dat zijn gpu's en fpga's compatibel zijn met producten op de Chinese markt en dat de ontwikkelmethodes voor fpga's compatibel zijn met Arm-cpu's.

AMD maakte in oktober 2020 bekend dat het van plan is om Xilinx over te nemen voor een bedrag van 35 miljard dollar, omgerekend 31 miljard euro. Begin vorig jaar gaven toezichthouders in onder andere Taiwan en Zuid-Korea goedkeuring voor de overname. Ook de Verenigde Staten keurde de overname goed. Eind juli werd de overname ook goedgekeurd door de EU en het Verenigd Koninkrijk.

AMD wilde de overname aanvankelijk 'eind 2021' afronden, maar gaf op 31 december aan dat dit werd uitgesteld naar het eerste kwartaal van dit jaar. Toestemming van China zou zijn overgebleven als het laatste obstakel voor de overname. Nu de Chinese markttoezichthouder groen licht heeft gegeven, kan de overname vermoedelijk doorgaan. AMD en Xilinx hebben nog niet gereageerd op het bericht van de Chinese toezichthouder.

AMD wil Xilinx overnemen om marktaandeel te verkrijgen op de markt voor fpga's. Dit soort programmeerbare chips wordt steeds meer ingezet voor hpc-apparatuur voor netwerken en hardware voor embedded, automotive en broadcastingtoepassingen.