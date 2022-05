Investeringsmaatschappijen willen Citrix overnemen voor 16,5 miljard dollar

Citrix wordt overgenomen door investeringsmaatschappijen Vista en Evergreen. De investeerders betalen 16,5 miljard dollar en willen Citrix combineren met softwarebedrijf Tibco. Citrix verdwijnt na de overname van de beurs.

De combinatie van Citrix en Tibco levert een 'wereldwijde leider op het gebied van digitale werkruimte en data-analyse' op, schrijven de betrokken partijen. Citrix is leverancier van cloudcomputing- en virtualisatieoplossingen en Tibco is een business intelligence-bedrijf dat tools maakt voor datavisualisatie, analytics en big data.

Door samen te gaan met Tibco zou Citrix verder kunnen groeien, stellen de bedrijven. De gecombineerde softwareprovider zou 400.000 klanten wereldwijd hebben en meer dan 100 miljoen gebruikers in 100 landen. De overname en combinatie moet ook de software-as-a-service-transitie van Citrix versnellen.

Citrix is het met de investeerders eens over de voorwaarden van de overname. De investeerders betalen 16,5 miljard dollar, omgerekend zo'n 14,7 miljard euro. Dat is inclusief de overname van de schuldenlast. Citrix blijft bestaan onder de huidige naam, maar het bedrijf wordt van de beurs gehaald. De aandeelhouders van Citrix en regelgevende instanties moeten nog goedkeuring geven voor de overname. De bedrijven verwachten echter dat alles halverwege 2022 rond is.

Citrix presenteert ook zijn kwartaalcijfers en daarmee de jaarcijfers over 2021. Het bedrijf had een omzet van 3,2 miljard dollar en een nettowinst van 307,5 miljoen dollar.