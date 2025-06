Fox-IT: 1800 systemen met NetScaler ADC bevatten nog backdoor, ook in Benelux

Momenteel hebben er wereldwijd nog ruim 1800 systemen die gebruikmaken van NetScaler ADC of NetScaler Gateway een backdoor als gevolg van de in juli ontdekte kwetsbaarheid, zo concludeert beveiligingsbedrijf Fox-IT.

In België zouden tussen de 32 en 64 systemen een backdoor bevatten als gevolg van de betreffende kwetsbaarheid, terwijl dat er in Nederland volgens Fox-IT tussen de 64 en 128 zijn. Het beveiligingsbedrijf deed in samenwerking met het Dutch Institute of Vulnerability Disclosure onderzoek naar de gevolgen van het beveiligingslek. Daaruit blijkt dat ruim 31.000 systemen wereldwijd kwetsbaar waren voor de zeroday CVE-2023-3519. Ruim 1800 systemen met de NetScaler-tools zouden daadwerkelijk met malware besmet zijn en daardoor een backdoor ingebouwd hebben gekregen.

Hoewel Citrix in juli een patch uitbracht voor alle kwetsbare systemen, zouden getroffen systemen alsnog een backdoor kunnen bevatten. Volgens de onderzoekers hebben admins op bijna 1250 van de 1800 getroffen systemen de beveiligingsupdate geïnstalleerd, maar werd de geïnstalleerde backdoor niet gepatcht.

Hierdoor blijven hackers toegang behouden tot de getroffen NetScaler ADC- en NetScaler Gateway-systemen, waardoor nog steeds op afstand code uitgevoerd kan worden. Daarom raden de beveiligingsonderzoekers aan om een indicator of compromise-onderzoek te doen. Bij dit proces wordt gekeken naar eventuele digitale sporen van een cyberaanval.

NetScaler ADC, voorheen Citrix ADC, is een application delivery controller om netwerkverkeer te beheren. Met NetScaler Gateway kunnen gebruikers op afstand toegang krijgen tot applicaties of interne netwerken. De betreffende producten worden vooral door bedrijven gebruikt.