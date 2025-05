'Meeste kwetsbaarheden in 2023 werden aanvankelijk als zerodays uitgebuit'

CVE Fabrikant Product Kwetsbaarheid CWE en uitleg

CVE-2023-3519 Citrix NetScaler ADC, NetScaler Gateway Code Injection CWE-94: Improper Control of Generation of Code ('Code Injection')

CVE-2023-4966 Citrix NetScaler ADC, NetScaler Gateway Buffer Overflow CWE-119: Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer

CVE-2023-20198 Cisco IOS XE Web UI Privilege Escalation CWE-420: Unprotected Alternate Channel

CVE-2023-20273 Cisco IOS XE Web UI Command Injection CWE-78: Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection')

CVE-2023-27997 Fortinet FortiOS, FortiProxy SSL-VPN Heap-Based Buffer Overflow CWE-787: Out-of-bounds Write, CWE-122: Heap-based Buffer Overflow

CVE-2023-34362 Progress MOVEit Transfer SQL Injection CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection')

CVE-2023-22515 Atlassian Confluence Data Center and Server Broken Access Control CWE-20: Improper Input Validation

CVE-2021-44228 (Log4Shell) Apache Log4j2 Remote Code Execution (RCE) CWE-917: Improper Neutralization of Special Elements used in an Expression Language Statement ('Expression Language Injection')

CVE-2023-2868 Barracuda Networks ESG Appliance Improper Input Validation CWE-77: Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection')

CVE-2022-47966 Zoho ManageEngine Multiple Products Remote Code Execution CWE-20: Improper Input Validation

CVE-2023-27350 PaperCut MF/NG Improper Access Control CWE-284: Improper Access Control

CVE-2020-1472 Microsoft Netlogon Privilege Escalation CWE-330: Use of Insufficiently Random Values

CVE-2023-42793 JetBrains TeamCity Authentication Bypass CWE-288: Authentication Bypass Using an Alternate Path or Channel

CVE-2023-23397 Microsoft Office Outlook Privilege Escalation CWE-294: Authentication Bypass by Capture-replay

