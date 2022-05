Nederlandse beveiligingsorganisaties beginnen Security Meldpunt

Verschillende Nederlandse bedrijven en instanties zijn het Security Meldpunt gestart. Organisaties en securityonderzoekers die bugs of kwetsbare configuraties ontdekken, kunnen dat via het meldpunt laten doorgeven aan een brancheorganisatie.

Het Nederlands Security Meldpunt is sinds maandag actief. Het project werd vorig jaar al aangekondigd door de initiatiefnemers, onder andere de AMS-IX en de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers of NBIP. Ook doet securityvrijwilligersorganisatie DIVD mee, net als belangenverenigingen Connect2Trust, AbuseIO en SURFcert. De organisaties willen samen een algemeen meldpunt opzetten waarin bedrijven dreigingsinformatie kunnen delen over zowel kwetsbaarheden in software als specifieke aanvallen op elkaars systemen. De organisatie noemt de crisissituatie rondom log4j als voorbeeld van waarvoor het meldpunt straks bruikbaar kan zijn.

Instanties die zijn aangesloten, kunnen elkaar op de hoogte houden van kwetsbaarheden die ze in software vinden. Ook foutieve of kwetsbare configuraties kunnen aan het meldpunt worden doorgegeven. Het meldpunt stuurt de ontvangen dreigingsinformatie niet altijd zelf door naar bedrijven. Dat doet het via brancheorganisaties en 'doordelers', zoals het NCSC, Connect2Trust, het NBIP en SURFcert. Die sturen de meldingen weer door naar hun achterban. Het meldpunt kan wel bedrijven benaderen als die niet bij zo'n branchevereniging zijn aangesloten. "Een ontvanger ontvangt alleen die meldingen waarvoor de ontvanger heeft aangegeven handelingsperspectief te hebben", schrijven de oprichters.

Ook als de aangesloten bedrijven actieve aanvallen zien gebeuren, kan dat via het meldpunt worden doorgegeven aan anderen. Het Security Meldpunt zegt dat het 'voor alle organisaties werkt die niet direct informatie ontvangen van het NCSC'. Het Nationaal Cyber Security Centrum geeft alleen waarschuwingen aan bedrijven binnen de vitale infrastructuur. Het meldpunt zegt ook informatie te willen ontvangen van 'niet-erkende melders', zoals ethische hackers. Van hen worden de meldingen eerst door het DIVD beoordeeld.