DIVD mag als eerste onafhankelijke Nederlandse partij CVE-nummers registreren

De vrijwilligersbeveiligingsorganisatie DIVD is de eerste onafhankelijke Nederlandse organisatie die CVE-nummers mag registreren als CVE Numbering Authority. Daardoor kan het DIVD nu eigen CVE-nummers aanmaken en hoeft het niet meer te wachten op andere organisaties.

Het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure is sinds februari een CVE Numbering Authority, ofwel CNA, waardoor de vrijwilligersorganisatie zelf CVE-nummers mag toekennen aan kwetsbaarheden en deze aan de CVE-lijst kan toevoegen. De organisatie mag dit doen voor kwetsbaarheden die ze zelf ontdekt, of voor kwetsbaarheden die via het nieuwe bugbountyprogramma worden doorgegeven. CVE is kort voor Common Vulnerabilities and Exposures. Een CVE-nummer wordt aan een kwetsbaarheid toegekend om communicatie en coördinatie over een kwetsbaarheid te vergemakkelijken.

CNA's moeten door de CVE-organisatie worden goedgekeurd en moeten daarbij bijvoorbeeld laten zien dat ze een publiek vulnerability disclosure-beleid hebben. Op het moment van schrijven zijn er 210 CNA's, waarvan vier in Nederland en een in België. Drie van deze vijf partners mogen alleen CVE-nummers toekennen aan eigen projecten. Een vierde bedrijf, Airbus, mag naast het toekennen van CVE-nummers aan Airbus-kwetsbaarheden, ook CVE-nummers toekennen aan kwetsbaarheden in software van derden die niet binnen het domein van een andere CNA vallen. Het DIVD is de enige CNA in Nederland en België die alleen uit beveiligingsonderzoekers bestaat en onafhankelijk onderzoek uitvoert naar kwetsbaarheden.

De CVE-autoriteiten mogen niet aan alle kwetsbaarheden CVE-nummers toekennen, maar alleen aan kwetsbaarheden die binnen hun domein vallen. Het domein van het DIVD betreft alle kwetsbaarheden die DIVD-onderzoekers vinden, en kwetsbaarheden die door externe onderzoekers worden aangedragen, mits deze kwetsbaarheden in managed service providers- en subject matter expert-software zitten en niet binnen de scope van een andere CNA vallen.

Doordat het DIVD nu een CNA is, kan het instituut nu zelf CVE-nummers aanmaken zonder dat het bij andere CNA's hoeft aan te kloppen. Daardoor krijgen DIVD-kwetsbaarheden sneller een CVE-nummer. Het DIVD is opgericht door de bekende ethische hackers Victor Gevers en Chris van 't Hof, en voormalig Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug. De organisatie zoekt naar bekende kwetsbaarheden in software en neemt via coordinated vulnerability disclosure contact op met de leveranciers van die software. Het instituut werkte bijvoorbeeld met Kaseya samen aan het oplossen van de kwetsbaarheden, voordat die vorig jaar gebruikt werden om de grote ransomwareaanval uit te voeren.