Zes Nederlandse projecten krijgen subsidie voor vergroten cyberweerbaarheid

Het Digital Trust Center van de Nederlandse overheid geeft subsidie aan zes projecten voor het vergroten van de cyberweerbaarheid van bedrijven. De stichting Dutch Institute for Vulnerability Disclosure gebruikt het geld om mensen in dienst nemen.

Het DIVD krijgt de komende drie jaar subsidie en zegt daarmee vier betaalde deeltijdfuncties aan te kunnen stellen om de vrijwilligers te ondersteunen. Onder andere ethisch hacker Victor Gevers krijgt een functie. Hij zal vanaf 1 januari twee dagen per week als hoofd onderzoek voor het DIVD werken. Hij is ook een van de oprichters van dat initiatief.

Het DIVD werkte al samen met het DTC en ook met het NCSC bij het waarschuwen van bedrijven voor kwetsbaarheden. Het collectief bestaat uit vrijwilligers die onder andere actief speuren naar systemen die vatbaar zijn voor bekende kwetsbaarheden. Ook zijn onderzoekers van het DIVD regelmatig betrokken bij de ontdekking van nieuwe kwetsbaarheden.

Naast het DIVD zijn er nog vijf andere projecten die subsidie krijgen. Dat zijn stichting ECP, stichting The Hague Security Delta, MMOX, KMO Development B.V. en stichting Cyber Safety Noord Nederland. Deze projecten richten zich onder andere op actief bestrijden van ddos-aanvallen, cyberincidenten in de tuinbouw en oplossingen voor het mkb. Via de subsidieregeling cyberweerbaarheid is dit jaar een miljoen euro beschikbaar gesteld. Per project is er maximaal 200.000 euro beschikbaar.