Nederland stelt 800.000 euro subsidie beschikbaar voor cybersecurityprojecten

Het demissionair kabinet maakt tot het eind van het jaar 800.000 euro subsidie vrij voor cybersecurity. Met de subsidie kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden worden opgezet die voor maximaal 200.000 euro projecten kunnen bouwen om digitaal veiliger te worden.

Bedrijven en brancheorganisaties kunnen tussen 1 september en 16 oktober een plan indienen voor een project. De zogenoemde Subsidieregeling Cyberweerbaarheid is bedoeld voor bedrijven in niet-vitale sectoren om in samenwerkingsverband projecten op te zetten waarmee de digitale veiligheid van een sector kan worden verbeterd. Ook kan de subsidie worden gebruikt om bestaande projecten actief te blijven houden. Een voorbeeld van zo'n project is Synthesis, een project waarbij onder andere bibliotheken samenwerken om een voorlichtingspakket voor kleine bedrijven te ontwikkelen.

De subsidieregeling bestaat al sinds 2018 en werd tot nu toe jaarlijks herzien. Er zijn sindsdien 31 samenwerkingsprojecten opgezet. Ook nu wordt de subsidie doorgezet, hoewel het Nederlandse kabinet inmiddels demissionair regeert. Er is in totaal 800.000 euro subsidie beschikbaar. Per project wordt maximaal 200.000 euro uitgekeerd. De regeling wordt beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.