Liberty Global vergroot aandeel in provider Telenet tot 93,23 procent

Liberty Global neemt een groot deel van de resterende aandelen van Telenet over. Liberty wordt voor 93,23 procent eigenaar van de Belgische provider. Dat is minder dan de 95 procent zoals het eerder zei en daardoor moet er vanaf augustus een nieuw bod worden gedaan op de provider.

Liberty Global vergroot met de aankoop zijn meerderheidsbelang in Telenet. Liberty koopt 34.676.001 aandelen. De investeerder had al een belang van zo'n zestig procent in Telenet. Dat is nu opgelopen naar 101.018.038 aandelen, ofwel een aandeel van 93,23 van het totaal.

De prijs voor een aandeel ligt op 21 euro, na aftrek van een brutodividend van één euro per aandeel. Dat betekent dat Liberty Global zo'n 880 miljoen euro betaalt voor Telenet.

Liberty Global wilde aanvankelijk Telenet volledig overnemen. Dat zou gebeuren als de aandeelhouders instemden met een overname van meer dan 95 procent van de aandelen. Dat is nu niet gelukt. Daarom volgt er volgens Liberty Global een nieuwe aankoopronde in augustus waarop investeerders opnieuw kunnen kijken of zij de resterende aandelen willen verkopen.

De Amerikaanse investeerder Liberty Global, dat in Nederland aandeelhouder van VodafoneZiggo is, probeert al sinds 2013 om Telenet volledig over te nemen. Tien jaar geleden bood het bedrijf nog 35 euro per aandeel, maar dat werd toen te laag bevonden.