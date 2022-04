Liberty Global start in Duitsland met glasvezelnetwerk

VodafoneZiggo- en Telenet-moederbedrijf Liberty Global gaat in Duitsland glasvezelnetwerken aanleggen. De fiber-to-the-home-verbindingen moeten rechtstreeks bij de klant geïnstalleerd worden.

Het project wordt een samenwerkingsverband tussen Liberty Global en financiële investeerder InfraVia, die als de joint-venture Liberty Networks Germany de glasvezelnetwerken gaan aanleggen. In eerste instantie moet het gaan om 'een klein aantal gemeenten'. Als de aanleg daar succesvol blijkt, breidt Liberty Networks Germany uit naar andere delen van het land. Wanneer Liberty Global en InfraVia beginnen met het project is niet bekend. Dit zou afhankelijk zijn van wanneer ze de benodigde vergunningen krijgen.

Liberty Global verkocht in 2019 haar kabelnetwerk UnityMedia aan Vodafone. Hoewel het bedrijf in Nederland het moederbedrijf is van VodafoneZiggo, is Vodafone in Duitsland nog onafhankelijk van Liberty Global. Het wordt daarmee voor het eerst sinds twee jaar dat Liberty Global de Duitse markt betreedt.

Eerder dit jaar leek het er op dat Liberty Global in Nederland en België glasvezelnetwerken zouden willen aanleggen, toen het onder de naam VividFibre een website had opgezet met informatie over het ftth-netwerk. Daar werd gesproken over snelheden van 400Mbit/s tot 20Gbit/s, en over drie verschillende abonnementen. Inmiddels is de site offline gehaald.