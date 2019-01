Europese Commissie wil meer info over Vodafones overname van deel Liberty Global

De Europese Commissie wil meer informatie van Vodafone en Liberty Global voordat het een oordeel kan vellen over de overname van diverse onderdelen van Liberty Global door Vodafone, zo blijkt uit een melding van de Commissie.

De deadline voor de beslissing is opgeschort, meldt de Europese Commissie. Het is onbekend hoe lang de vertraging zal duren. De Commissie maakte vorige maand bekend dat zij diepgravend onderzoek gaat doen naar de overname, omdat Vodafone het kabelnetwerk van Liberty Global in Duitsland wil overnemen, wat de concurrentie zou beperken. Ook wil de Commissie meer weten over de marktsituatie na de overname in Tsjechië.

De Commissie wilde voor 2 mei een beslissing nemen, maar die deadline schuift nu dus op, meldt Telecompaper. Beide bedrijven maakten de gedeetelijke overname in mei vorig jaar bekend. Het gaat om Unitymedia- in Duitsland en Liberty's kabelbedrijven in Hongarije, Roemenië en Tsjechië. Vodafone wil daarvoor in totaal meer dan achttien miljard euro betalen.

Liberty Global en Vodafone werken in Nederland al samen in de joint venture VodafoneZiggo. De joint venture is deels in handen van Liberty; Vodafone heeft het resterende deel. Met de stap wil Vodafone zich meer richten op diensten voor tv en vast internet.