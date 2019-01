Vox Media koopt ontwikkelaar van opensourcereactiesysteem Talk

Vox Media, de eigenaar van Polygon en The Verge, heeft The Coral Project van Mozilla gekocht. Talk, het reactiesysteem van de ontwikkelaar, blijft open source en er verschijnt een losstaande versie die betaalde diensten bevat.

Het mediabedrijf meldt dat de zes oprichters van The Coral Project zich bij Vox Media voegen. Wat het exacte bedrag is dat Vox aan Mozilla heeft betaald voor het platform, is onbekend. Het eerste project waar het Coral Project-team onder Vox aan gaat werken, is de saas -versie van Talk. Dit wordt een uitgebreidere versie van het reactiesysteem en gaat onder andere hosting en onderhoud aanbieden als onderdeel van de service. De saas-versie van Talk zal apart en in een bundel met de publicatiedienst Chorus worden aangeboden. Er zijn nog geen prijsklassen of een verschijningsdatum bekend.

Talk wordt door ongeveer vijftig sites en diensten in twaalf verschillende landen gebruikt, waaronder The Intercept en Nu.nl. Het bevat een suite met verschillende tools voor het modereren van de reacties. Zo maakt het gebruik van algoritmes die moeten helpen bij het herkennen van bepaald taalgebruik. Op basis daarvan staat de software de reactie toe of stuurt deze eerst door naar een redacteur, die de reactie vervolgens controleert.

The Coral Project begon als een project van Mozilla, The New York Times en The Washington Post in 2015, voordat Mozilla in 2017 er zelf mee verder ging. Het platform is opgericht met het doel om journalisten opensourcetools te geven voor het communiceren met hun publiek.