Dell brengt XPS 13 9380 met Ubuntu uit in Nederland

Dell heeft drie varianten van de XPS 13 9380 met Ubuntu uitgebracht. De drie configuraties hebben allemaal een Intel Core i7-processor, waar de Windows-versie van de laptop begint bij een Core i3-cpu. De laptops draaien Ubuntu 18.04.

De laptops zijn per direct in de Benelux leverbaar, blijkt uit de site van Dell. Behalve in Nederland en België zijn de laptops ook te krijgen in diverse andere Europese landen, in de Verenigde Staten en in Canada. Dell brengt al jaren zogenoemde Developers Editions van zijn laptops uit met Ubuntu.

De goedkoopste configuratie heeft een Core i7-8565U met een tdp van 15W, 8GB lpddr3-geheugen op 2166MHz en een 256GB-ssd. Het scherm heeft daarbij een full-hd-resolutie. De duurste variant heeft dezelfde cpu, maar beschikt over 16GB geheugen, 512GB opslag en een 4k-scherm dat ook functioneert als touchscreen. De prijzen variëren van 1429 tot 1829 euro. Dell bracht de XPS 13 9380 deze maand uit. Ten opzichte van vorige modellen is de frontcamera verplaatst naar boven het scherm, in plaats van de positie onder het scherm van de vorige generaties.